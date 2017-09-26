Недавно Дана Холдингз начала рекламироватьочередную новостройку — ЖК «Парк Челюскинцев». На картинках сайта застройщика — многоэтажка прямо у проспекта и парка. Там, где Детская железная дорога. Четыре года назад о планах застройки много писали и называли ЖК «Белла Виста». REALTY.TUT.BY решил посмотреть, как выглядит новостройка.

Вот так место положения указывает застройщик:





Но — нет, не вдоль проспекта вырастет дом, а ровненько за зданием Детской железной дороги (оно призанно культурной ценностью и на него никто не покушается).

Согласованный план застройки выглядел в 2013-м так:



Желтый полукруг с номерами 122 и 124 — ЖК Парк Челюскинцев, петля вокруг — пути, по которым ездит поезд Детской железной дороги, справа от Парка Челюскинцев — огромный комплекс, который строит та же Дана Холдингз — Vogue.

Участок, примыкающий к Детской железной дороге, имеет ряд ограничений на строительство. В 2012 году Министерство культуры Беларуси утвердило охранную зону для здания вокзала, так что тут допускается строительство зданий высотой до 15 этажей. Сам дом должны строить именно в кольце узкоколейки.



Вид с будущей стройплощадки на станцию Заслонова

— Мы уже не работаем, закрылись на зиму, — рассказала работница вокзала. — Может быть, поработаем на новогодние праздники или уже весной.

Мы попытались найти вход на площадку внутри кольца путей, огороженную железным забором. Заглянули на парковку, которая граничит с забором. Оказалось, парковка — при спецобъекте — здании без опознавательных знаков.



Тут, между поездами и строящимся Vogue, появится новый ЖК «Парк Челюскинцев»



Вид на площадку: справа здание спецобъекта, краны над строящимся комплексом Vogue.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Нас сносить не будут, — заверил милиционер, поднимающий шлагбаум. — Вы не первые, кто сюда приезжает, ходит, смотрит, где тут квартиры продают. Но стройплощадки нет еще. Там за забором только старые одноэтажные здания снесли и деревья спилили.



Vogue

Мы озадачились вопросом, как строительная техника будет въезжать на площадку, вокруг же — узкоколейка. Нашли въезд со стороны Vogue. Тут уже въезжали. Прямо через рельсы-шпалы.

Кстати, от ЖК до парка Челюскинцев — забор, узкоколейка, еще один забор. Так что ходить в парк придется или через проспект Независимости, или с обратной стороны парка.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Тем не менее, место для жилого дома — весьма ликвидное.





Вот такой дом анонсировали в 2013 году:



Иллюстративный материал предоставлен компанией «Зомекс Инвестмент»

Сейчас реклама ЖК выглядит так:





Как сообщили в отделе продаж, застройщик выйдет на площадку «уже в этом году», а сдаст дом «через два года, такой нормативный срок строительства».

Продажи анонсированы, но не стартовали. Старт намечен на октябрь.

Здание на данный момент запроектировано 14-этажным. Уже известно, что в доме будут 25-метровые студии по цене от 69,5 тысячи белорусских рублей, 56-метровые «двушки» по цене от 136,6 тысячи рублей, и 67-метровые «трешки» — от 194,4 тысячи. Причем цены растут с высотой этажа. 25-метровая однушка на верхнем этаже уже оценена в 80,5 тысячи рублей.

В отделе продаж заверили: детским садом жильцов обеспечат — он будет встроенным, на первом этаже ЖК.

Строить многоподъездный комплекс планируют очередями. Виды из окон первого пускового комплекса, который вот-вот начнут продавать, будут на проспект Независимости, улицу Макаенка и столбики Vogue. Явные плюсы потенциальной новостройки — метро рядом, и шумно от проспекта не будет. Уже сейчас на площадке довольно тихо для города — вокзал Детской железной дороги, построенный на возвышенности, служит своеобразным шумозащитным экраном.







