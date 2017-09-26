Суд Московского района Бреста 25 сентября признал 26-летнего жителя города виновным в даче заведомо ложных показаний и приговорил его к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

В конце октября прошлого года трое молодых людей решили съездить в магазин за сигаретами. По дороге их Audi A6 «подрезал» другой автомобиль. Водитель Audi догнал своего обидчика, заблокировал проезд и вышел с ним поговорить. Двое пассажиров присоединились к «беседе». В своих показаниях обвиняемый отметил, что разборки обошлись без рукоприкладства. После словесной перепалки компания загрузилась в Audi и продолжила путь.

— Когда мы приехали в магазин, поняли, что забыли взять с собой деньги, — рассказал на суде обвиняемый.

Молодые люди вернулись домой и выпили бутылку водки на троих. Как следует из материалов дела, таким образом они пытались успокоить нервы после дорожной разборки.

— После распития спиртного мы вновь поехали в магазин, чтобы все-таки купить сигарет, — объяснил судье брестчанин.

За руль Audi сел владелец, который к тому моменту уже был в состоянии опьянения.

Сигарет молодые люди в тот день так и не купили. По дороге они привлекли внимание ГАИ. На сигнал об остановке водитель Audi не отреагировал и попытался скрыться. Непродолжительное преследование по улице Лейтенанта Рябцева закончилось тем, что Audi заехало в тупик. Водитель и пассажиры выскочили из автомобиля и бросились в разные стороны. Позже всех участников поездки задержали сотрудники милиции.

Водитель и обвиняемый между собой договорились, что будут говорить правоохранителям будто бы за рулем автомобиля находился их общий друг, которого в тот день с ними вообще не было. Таким образом они планировали выгородить водителя Audi, который уже был судим за повторное в течение года управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Эту версию обвиняемый рассказывал следователям. Однако правоохранители ему не поверили и возбудили в отношении водителя Audi уголовное дело по ч.2 ст.317−1 УК. Дело направили в суд, где преданный товарищ, выступая в качестве свидетеля, повторил свои ложные показания. При этом его слова противоречили имевшимся в деле доказательствами. Водителя Audi все же признали виновным и приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима и 780 рублей штрафа с лишением прав на пять лет.

В отношении друга водителя Audi брестский межрайонный отдел СК провел проверку по факту дачи им заведомо ложных показаний, но в возбуждении уголовного дела отказали. Прокуратура Бреста с таким выводом не согласилась и отменила постановление.

«25 сентября суд Ленинского района Бреста признал жителя города виновным в даче заведомо ложных показаний и приговорил к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа», — сообщил помощник прокурора города Бреста Егор Кронда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.