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Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис на телевидении: первое место не менялось 6 лет
Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актрис телевидения. Первое место заняла уроженка Колумбии, актриса София Вергара, ставшая лидером шестой раз подряд. Благодаря своей работе в телесериале «Американская семейка» актриса за год заработала 41,5 миллионов долларов.
На втором месте оказалась звезда комедийного телесериала «Теория Большого взрыва» Кейли Куоко. В 2017-м актриса заработала 26 миллионов долларов. На третьей строчке — Минди Калинг, известная по сериалу «Офис». Она заработала 13 миллионов долларов.
В топ-десять также вошли актрисы Эллен Помпео, Маришка Харгитей, Джули Боуэн, Керри Вашингтон, Приянка Чопра и Робин Райт.
Артистка Поли Перретт, снявшаяся в криминальной драме «Морская полиция», завершает список с 8,5 миллиона долларов.
Напомним, в августе Forbes составил рейтинг
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Первое место заняла уроженка Колумбии, актриса София Вергара, ставшая лидером шестой раз подряд.
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