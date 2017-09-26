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Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис на телевидении: первое место не менялось 6 лет

27.09.2017 12:34 — Разное | Tut.by  
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Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актрис телевидения. Первое место заняла уроженка Колумбии, актриса София Вергара, ставшая лидером шестой раз подряд. Благодаря своей работе в телесериале «Американская семейка» актриса за год заработала 41,5 миллионов долларов.


На втором месте оказалась звезда комедийного телесериала «Теория Большого взрыва» Кейли Куоко. В 2017-м актриса заработала 26 миллионов долларов. На третьей строчке — Минди Калинг, известная по сериалу «Офис». Она заработала 13 миллионов долларов.

В топ-десять также вошли актрисы Эллен Помпео, Маришка Харгитей, Джули Боуэн, Керри Вашингтон, Приянка Чопра и Робин Райт.

Артистка Поли Перретт, снявшаяся в криминальной драме «Морская полиция», завершает список с 8,5 миллиона долларов.

Напомним, в августе Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис полнометражных фильмов. Первое место заняла Эмма Стоун, заработавшая в 2017-м 26 миллионов долларов.

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Теги: Минск
 
 
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Первое место заняла уроженка Колумбии, актриса София Вергара, ставшая лидером шестой раз подряд.

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