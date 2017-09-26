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Минским очередникам предложили 30 арендных квартир: больше всего - в Московском районе

27.09.2017 12:29 — Разное | Tut.by  
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Четыре района столицы предложили арендные квартиры для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Рассказываем, где и почем.

Московский район

Для очередников из освобождаемого жилищного фонда предлагают десять квартир:


Заявления о предоставлении указанных жилых помещений принимаются службой «Одно окно» администрации Московского района (пр. Дзержинского) до 6 октября включительно.

Для первоочередников района есть четыре предложения:


Заявления граждан о предоставлении указанных жилых помещений принимаются службой «Одно окно» администрации Московского района (пр. Дзержинского) до 6 октября включительно.

Первомайский район

Для очередников из освобождаемого жилищного фонда предлагают пять квартир:

— трехкомнатная квартира № 14 площадью 55 «квадратов» в доме № 80 по ул. Калиновского. Квартира благоустроенная. Размер платы — 256 рублей.

— трехкомнатная № 116 площадью 50 квадратных метров в доме № 95 по ул. Калиновского. Квартира благоустроенная. Размер платы — 228 рублей.

— двухкомнатная № 40 площадью 44 «квадрата» в доме № 41 по ул. Калиновского. Квартира благоустроенная. Размер платы — 205 рублей.

— двухкомнатная № 64 площадью 39 «квадратов» в доме № 141- 2 по пр-ту Независимости. Квартира благоустроенная. Размер платы — 177 рублей.

— двухкомнатная квартира № 33 площадью 43 квадратных метра в доме № 3 по ул. Сурганова. Квартира благоустроенная. Размер платы - 237 рублей.

Заявления о предоставлении указанных жилых помещений коммерческого использования принимаются службой «Одно окно» администрации Первомайского района г. Минска (пер. К. Чорного, 5) до 5 октября включительно.

Для первоочередников района предлагают:

— трехкомнатная квартира № 76 площадью 81 квадратный метр в доме № 3 по ул. Павлины Медёлки. Квартира благоустроенная, расположена на 9-ом этаже). Размер платы (ориентировочно на семью из четырех человек) - 78 рублей.

Заявления принимаются службой «Одно окно» администрации Первомайского района до 5 октября включительно.

— двухкомнатная № 214 площадью 49 квадратных метров в доме № 74 — 1 по пер. Калиновского. Квартира благоустроенная. Размер платы - 45 рублей.

Заявления принимаются службой «Одно окно» администрации Первомайского района до 11 октября включительно.

Для первоочередников из числа военнослужащих Министерства внутренних дел Республики Беларусь, в том числе для старших участковых инспекторов милиции и участковых инспекторов милиции органов внутренних дел предлагаются:

— трехкомнатная квартира № 131 площадью 78 квадратных метров в доме № 43 по ул. Ф.Скорины. Квартира благоустроенная. Размер платы (ориентировочно на состав семьи из четырех человек) — 360 рублей.

Заявления принимаются службой «Одно окно» администрации Первомайского района (пер. К. Чорного, 5) до 5 октября включительно.

Заводской район

Для очередников района предлагают шесть квартир:


Заявления принимаются в службе «Одно окно» (пр-т Партизанский, 83) до 3 октября включительно.

Также есть одно предложение для первоочередников района:


Заявления принимаются в службе «Одно окно» (пр-т Партизанский, 83) до 3 октября включительно.

Центральный район

Для очередников района есть только одно предложение:

— комната площадью 17,4 квадратных метра в шестикомнатной квартире № 27 в доме № 15 по ул. Гая. Размер платы (без учета платы за жилищно-коммунальные услуги) — 134 рубля.

Заявления граждан о предоставлении указанного помещения принимаются службой «Одно окно» администрации района (ул.Мельникайте, 6) до 5 октября включительно.

 
Теги: Минск
 
 
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