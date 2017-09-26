В четверг БАТЭ сыграет с «Арсеналом» на «Борисов-Арене», а уже сегодня вечером лондонцы прилетят в Минск. Какой райдер у парней Венгера и в чем специфика подготовки к матчу с борисовчанами — конфиденциальная информация.

Накануне визита англичан консьержи минских гостиниц «Пекин», Crowne Plaza и President Hotel рассказали SPORT.TUT.BY, как футболисты «Байера» побывали на экскурсии по столице, не вставая с массажных столов, какие вышиванки увезли из Минска Де Росси и компания и почему райдеры сборной Англии и «Барселоны» — пустяки по сравнению с запросами Шакиры и Дженнифер Лопес.



Фото: fcbarcelona.com

Вышиванки для игроков «Ромы» и никаких пожеланий удачи

Итальянские футболисты интересовались у работников отеля «Пекин», где можно купить льняные рубашки. Римляне откуда-то были наслышаны о качественных и натуральных белорусских тканях. Консьерж посоветовал прогуляться в ГУМ, торговый дом «На Немиге» или торговый центр «Столица». Игроки выбрали льняные футболки с национальным орнаментом по фото на сайте и попросили консьержа доставить одежду нужных размеров прямо в номер.

А еще итальянцы напомнили сотрудникам отеля, что футболисты — люди суеверные. Накануне отъезда на «Борисов-Арену» консьерж пожелал футболистам хорошей игры стандартной фразой «Good luck». Реакция римлян оказалось неожиданной: они начали креститься и отмахиваться от любых напутствий — плохая примета. Которая, к слову, сработала! Тот матч завершился сенсационной победой БАТЭ со счетом 3:2.

Мини-ананасы для Шакиры и майонез из Штатов для Дженнифер Лопес

Райдеры спортсменов редко шокируют трудновыполнимыми запросами. В отличие от артистов, их просьбы стандартны — простое качественное меню и повышенные меры безопасности. Сотрудники Сrowne Plaza вспоминают, как готовились к встрече поп-див: Шакира — жена футболиста «Барселоны» Жерара Пике — запросила корзину экзотических фруктов, в которой обязательно должны были присутствовать мини-ананасы (их искали по всей стране), а Дженнифер Лопес — майонез, который продается лишь в США.



Фото: Reuters

Футбольные команды, как правило, заранее высылают список ингредиентов, необходимых для блюд, — рыбу, телятину, курицу, спагетти. Это без труда заранее доставляют в отель. Иногда шеф-повара либо нутрициологи (специалисты по питанию. — Прим. SPORT.TUT.BY) клубов просят закупать продукты, не содержащие лактозу или глютен.

Итальянские команды привозят с собой товары, если качество белорусских аналогов вызывает у них сомнения. Так, шеф-повар «Милана» использовал только итальянское оливковое масло и прошутто.

Кстати, кулинарные предпочтения отдельных игроков — информация строго конфиденциальная. Например, за разглашение ночной просьбы Алессандро Дель Пьеро подать ему молоко в 2008 году из Crowne Plaza был уволен официант ресторана, нарушивший условия контракта.

Экскурсия на массажном столе

Футбольный клуб «Байер» хотел познакомиться с Минском, но был ограничен во времени. Команда попросила устроить им теоретическую экскурсию прямо в массажной комнате. Игроки приходили на восстановление группами по четыре человека, и для каждой из них консьерж рассказывал историю Минска, описывал основные достопримечательности и места, которые стоит посетить.

Консьерж по определению должен обладать «ключами от города» и иметь контакты в самых разных отраслях. Его задача — не просто пересказать информацию из интернета, которую гость и сам может найти в несколько кликов, а поделиться лайфхаками, например: какое блюдо попробовать в конкретном ресторане.



В 2015 году встреча БАТЭ и «Байера» завершилась в Борисове ничьей 1:1. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По наблюдениям работников отелей, спортсмены более активные и менее капризные гости, чем поп-звезды. Артисты стараются оставаться в номерах, просят закрывать жалюзи и приглушать освещение, чтобы без проблем заснуть даже в дневное время. У футболистов и хоккеистов чаще возникает желание выбраться в центр, хотя и в номерах они не скучают — привозят с собой PlayStation и настольные игры.

Вино в номер за любые деньги

По словам консьержей, футболисты большинства клубов не могут покидать отель без разрешения тренера или самовольно менять режим дня, одобренный руководством команды.



Фото носит иллюстративный характер. Источник: fcbarcelona.com

За нарушение дисциплины им предъявляют штрафные санкции. Так, турецкие футболисты накануне матча решили отметить день рождения одного из игроков. Они попросили официанта доставить в номер вино. Тот отказался выполнять просьбу, так как был предупрежден тренерским штабом: перед игрой — никаких алкогольных напитков и фастфуда.

Тогда турки попытались упросить консьержа минской гостиницы — предлагали деньги (без конкретных сумм, так как сотрудник отеля отказывался даже обсуждать такой вариант), обещали прославить и даже отправить его в путешествие. Сотрудники отелей отмечают тенденцию: чем выше стутус спортсмена — тем реже от него исходят провокационные просьбы.

Вечеринки победителей и «погромы» проигравших

Иностранные спортсмены не всегда остаются в Минске после матчей — часто сразу же планируются обратные рейсы. Однако представителям гостиничного бизнеса иногда удается увидеть живые эмоции футболистов.

Так, после поражения на «Борисов-Арене» игроки «Ромы» проходили мимо ресепшена со слезами на глазах, некоторые от злости громко хлопали дверями и били ногами в стену гостиницы «Пекин», давая выход эмоциям.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

А вот звезды «Барселоны» в свой первый минский визит в 2011 году после победы над БАТЭ со счетом 0:5 устроили незапланированную вечеринку в ресторане Crowne Plaza.

Перфоманс Дэвида Бекхема

Спортсмены нечасто обращаются к консьержам с просьбами помочь пробраться сквозь толпы фанатов. Обычно они сами знают, как остаться незамеченными: используют темные очки, головные уборы и массивные шарфы. Иногда сотрудники отеля узнают известных гостей лишь после того, как заглянут в паспорт.

Телевизионная картинка сильно отличается от реального человека, уставшего после перелетов и переездов. Именно так, лишь по паспорту, консьерж «Пекина» однажды понял, что перед ним — Вера Брежнева. Зато работники Crowne Plaza до сих пор вспоминают визит Дэвида Бекхема в 2008 году: каждый жест и взгляд звездного англичанина был перфомансом.



Фото: Reuters

Кстати, британцы запомнилась в отеле еще и необычной просьбой — предоставить на матч 80 полотенец. Причем после игры команда решила не возвращать полотенца, качество которых, по словам персонала, англичанам очень понравилось. Они возместили стоимость полотенец и увезли их с собой.

Квадрокоптер для тренера «Дандолка»

Постояльцы отеля иногда обращаются к консьержам с просьбами, не указанными в райдере. Например, игроки македонских «Работничков» перед выселением захотели поменять деньги в обменном пункте около трех часов ночи. В обменнике, находящемся не во владении отеля, как раз был технический перерыв. Консьерж вспоминает, что вся гостиница стояла на ушах, хотя решение вопроса было не в компетенции персонала.

А прошлой осенью тренер ирландского «Дандолка» попросил в сжатые сроки найти квадрокоптер, чтобы снять на видео тренировку своей команды. Консьержу «Пекина» пришлось постараться, чтобы достать качественный квадрокоптер в наличии без предварительного заказа.