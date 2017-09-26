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"За вино в номер предлагали деньги и славу". 7 баек о причудах звезд футбола от минских консьержей
В четверг БАТЭ сыграет с «Арсеналом» на «Борисов-Арене», а уже сегодня вечером лондонцы прилетят в Минск. Какой райдер у парней Венгера и в чем специфика подготовки к матчу с борисовчанами — конфиденциальная информация.
Накануне визита англичан консьержи минских гостиниц «Пекин», Crowne Plaza и President Hotel рассказали SPORT.TUT.BY, как футболисты «Байера» побывали на экскурсии по столице, не вставая с массажных столов, какие вышиванки увезли из Минска Де Росси и компания и почему райдеры сборной Англии и «Барселоны» — пустяки по сравнению с запросами Шакиры и Дженнифер Лопес.
Вышиванки для игроков «Ромы» и никаких пожеланий удачи
Итальянские футболисты интересовались у работников отеля «Пекин», где можно купить льняные рубашки. Римляне откуда-то были наслышаны о качественных и натуральных белорусских тканях. Консьерж посоветовал прогуляться в ГУМ, торговый дом «На Немиге» или торговый центр «Столица». Игроки выбрали льняные футболки с национальным орнаментом по фото на сайте и попросили консьержа доставить одежду нужных размеров прямо в номер.
А еще итальянцы напомнили сотрудникам отеля, что футболисты — люди суеверные. Накануне отъезда на «Борисов-Арену» консьерж пожелал футболистам хорошей игры стандартной фразой «Good luck». Реакция римлян оказалось неожиданной: они начали креститься и отмахиваться от любых напутствий — плохая примета. Которая, к слову, сработала! Тот матч завершился
Мини-ананасы для Шакиры и майонез из Штатов для Дженнифер Лопес
Райдеры спортсменов редко шокируют трудновыполнимыми запросами. В отличие от артистов, их просьбы стандартны — простое качественное меню и повышенные меры безопасности. Сотрудники Сrowne Plaza вспоминают, как готовились к встрече поп-див: Шакира — жена футболиста «Барселоны» Жерара Пике — запросила корзину экзотических фруктов, в которой обязательно должны были присутствовать мини-ананасы (их искали по всей стране), а Дженнифер Лопес — майонез, который продается лишь в США.
Футбольные команды, как правило, заранее высылают список ингредиентов, необходимых для блюд, — рыбу, телятину, курицу, спагетти. Это без труда заранее доставляют в отель. Иногда шеф-повара либо нутрициологи (специалисты по питанию. — Прим. SPORT.TUT.BY) клубов просят закупать продукты, не содержащие лактозу или глютен.
Итальянские команды привозят с собой товары, если качество белорусских аналогов вызывает у них сомнения. Так, шеф-повар «Милана» использовал только итальянское оливковое масло и прошутто.
Кстати, кулинарные предпочтения отдельных игроков — информация строго конфиденциальная. Например, за разглашение
Экскурсия на массажном столе
Футбольный клуб «Байер» хотел познакомиться с Минском, но был ограничен во времени. Команда попросила устроить им теоретическую экскурсию прямо в массажной комнате. Игроки приходили на восстановление группами по четыре человека, и для каждой из них консьерж рассказывал историю Минска, описывал основные достопримечательности и места, которые стоит посетить.
Консьерж по определению должен обладать «ключами от города» и иметь контакты в самых разных отраслях. Его задача — не просто пересказать информацию из интернета, которую гость и сам может найти в несколько кликов, а поделиться лайфхаками, например: какое блюдо попробовать в конкретном ресторане.
По наблюдениям работников отелей, спортсмены более активные и менее капризные гости, чем поп-звезды. Артисты стараются оставаться в номерах, просят закрывать жалюзи и приглушать освещение, чтобы без проблем заснуть даже в дневное время. У футболистов и хоккеистов чаще возникает желание выбраться в центр, хотя и в номерах они не скучают — привозят с собой PlayStation и настольные игры.
Вино в номер за любые деньги
По словам консьержей, футболисты большинства клубов не могут покидать отель без разрешения тренера или самовольно менять режим дня, одобренный руководством команды.
За нарушение дисциплины им предъявляют штрафные санкции. Так, турецкие футболисты накануне матча решили отметить день рождения одного из игроков. Они попросили официанта доставить в номер вино. Тот отказался выполнять просьбу, так как был предупрежден тренерским штабом: перед игрой — никаких алкогольных напитков и фастфуда.
Тогда турки попытались упросить консьержа минской гостиницы — предлагали деньги (без конкретных сумм, так как сотрудник отеля отказывался даже обсуждать такой вариант), обещали прославить и даже отправить его в путешествие. Сотрудники отелей отмечают тенденцию: чем выше стутус спортсмена — тем реже от него исходят провокационные просьбы.
Вечеринки победителей и «погромы» проигравших
Иностранные спортсмены не всегда остаются в Минске после матчей — часто сразу же планируются обратные рейсы. Однако представителям гостиничного бизнеса иногда удается увидеть живые эмоции футболистов.
Так, после поражения на «Борисов-Арене» игроки «Ромы» проходили мимо ресепшена со слезами на глазах, некоторые от злости громко хлопали дверями и били ногами в стену гостиницы «Пекин», давая выход эмоциям.
А вот звезды «Барселоны» в свой первый минский визит в 2011 году после победы над БАТЭ со счетом 0:5 устроили незапланированную вечеринку в ресторане Crowne Plaza.
Перфоманс Дэвида Бекхема
Спортсмены нечасто обращаются к консьержам с просьбами помочь пробраться сквозь толпы фанатов. Обычно они сами знают, как остаться незамеченными: используют темные очки, головные уборы и массивные шарфы. Иногда сотрудники отеля узнают известных гостей лишь после того, как заглянут в паспорт.
Телевизионная картинка сильно отличается от реального человека, уставшего после перелетов и переездов. Именно так, лишь по паспорту, консьерж «Пекина» однажды понял, что перед ним — Вера Брежнева. Зато работники Crowne Plaza до сих пор вспоминают визит Дэвида Бекхема в 2008 году: каждый жест и взгляд звездного англичанина был перфомансом.
Кстати, британцы запомнилась в отеле еще и необычной просьбой — предоставить на матч 80 полотенец. Причем после игры команда решила не возвращать полотенца, качество которых, по словам персонала, англичанам очень понравилось. Они возместили стоимость полотенец и увезли их с собой.
Квадрокоптер для тренера «Дандолка»
Постояльцы отеля иногда обращаются к консьержам с просьбами, не указанными в райдере. Например, игроки македонских «Работничков» перед выселением захотели поменять деньги в обменном пункте около трех часов ночи. В обменнике, находящемся не во владении отеля, как раз был технический перерыв. Консьерж вспоминает, что вся гостиница стояла на ушах, хотя решение вопроса было не в компетенции персонала.
А прошлой осенью тренер ирландского «Дандолка» попросил в сжатые сроки найти квадрокоптер, чтобы снять на видео тренировку своей команды. Консьержу «Пекина» пришлось постараться, чтобы достать качественный квадрокоптер в наличии без предварительного заказа.
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В четверг БАТЭ сыграет с "Арсеналом" на "Борисов-Арене", а уже сегодня вечером лондонцы прилетят в Минск. Какой райдер у парней Венгера и в чем будет специфика...
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