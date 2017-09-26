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Мечта белоруса. Бюджетный седан Kia Pegas оказался дешевле Rio предыдущего поколения
Созданная на основе Rio предыдущего поколения модель Pegas появилась в китайской продаже. Цены на новинку оказались весьма привлекательными! Напомним, что
Оснащается простенький седанчик, достигающий в длину 4,3 м, 1,4-литровым «атмосферником» мощностью 95 лошадиных сил, который сочетается с 5-ступенчатой «механикой» или 4-ступенчатым «автоматом». В списке опций имеется система Стоп/Старт, с которой паспортный средний расход варьируется от 5 до 5,5 л/100 км — в зависимости от выбранной коробки передач. Максимальная скорость Pegas — 170 км/ч.
Стартовая стоимость Pegas в КНР — 49 900 юаней (около 7500 долларов). Базовое оснащение такого седана, разумеется, скромное, но и убогим его не назовешь — имеются ABS, фронтальные подушки безопасности, кондиционер, аудиосистема с 4 динамиками и электрические стеклоподъемники всех дверей. Топ-версия Pegas, у которой помимо всего прочего есть система стабилизации, боковые подушки, люк в крыше с электроприводом и мультимедиа-система с семидюймовым сенсорным экраном, обойдется в 73 900 юаней (11 200 долларов).
Поставлять выпускаемый на мощностях СП Dongfeng Yueda Kia седан на экспорт или осваивать локализованную сборку на других рынках корейцы не собираются, хотя на рынках ТС такой бюджетный автомобиль пришелся бы кстати. Ведь с выходом Kia Rio нового поколения седан подорожал.
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На китайском рынке стартовали продажи бюджетного седана Kia Pegas, созданного на базе Kia Rio предыдущего поколения. Стоимость базовой версии - от 7 500 долларов в...
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