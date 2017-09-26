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Актер из сериала "Физрук" погиб, пытаясь помочь пострадавшим в ДТП

27.09.2017 13:20 — Разное | Tut.by  
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Молодой актер Егор Клинаев погиб в массовом ДТП на МКАД в Москве. Парень пытался помочь попавшим в аварию водителям и был насмерть сбит автомобилем.


Егор Клинаев. Кадр из сериала «Физрук»

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, смертельная авария произошла 7 сентября, в 03.30, на МКАД. По предварительной информации, 18-летний актер увидел, что на дороге столкнулись три машины и остановился, чтобы помочь попавшим в аварию. В какой-то момент парня и еще двух водителей сбила Honda, водитель которой не заметил ДТП.


Фото: mreporter.ru

В результате наезда Егор Клинаев от полученных травм скончался на месте, еще два человека были доставлены в больницу.

Егор Клинаев — российский актер, известный по фильму «Частное пионерское» и сериалу «Физрук». Был награжден дипломом за лучший актерский дуэт после выхода на экраны фильм «Частное пионерское», где он сыграл с Семеном Трескуновым.

 
 
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Смертельная авария произошла 7 сентября, в 03.30, на МКАД.

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