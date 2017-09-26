В Океании нашли гигантских крыс, которых считали мифом

На вулканическом острове Вангуну в Океании обнаружили новый вид грызунов, которые в четыре раза крупнее городских крыс. Об этом рассказывает National Geographic .



Изображение: Tyrone Lavery, The Field Museum / nationalgeographic.com

На протяжении более 20 лет жители Соломоновых островов рассказывали ученым об огромных крысах, которые обитают на верхушках деревьев. Правда, никто не мог доказать, что эти существа действительно существовали. Не было ни фотографий, ни тушек загадочных грызунов.

В 2015 году лесорубы спилили высокое дерево на острове Вангуну, вместе с ним на землю упала огромная крыса. Зверек погиб, однако помог ученым описать новый вид, даже одного экземпляра оказалось достаточно.

Вид получил название «крыса Вангуну» по названию острова, где его нашли. Эти грызуны достигают 45 сантиметров в длину без учета хвоста. Они примерно в четыре раза больше, чем крысы, которые живут в современных городах.

У крысы Вангуну длинный лысый хвост с чешуйками, полезный для баланса при перемещении по верхушкам деревьев. Для жизни на деревьях удобны и широкие задние лапы с изогнутыми когтями. Как и всех грызунов, у этих животных большие острые резцы. По-видимому, они нужны, чтобы грызть орехи канариума, которые растут на острове. По словам местных жителей, также эти крысы любят кокосовые орехи.

Крыса Вангуну обитает в лесах Соломоновых островов. Большая часть этих лесов подверглась вырубке в последние годы. Это может нести угрозу для нового вида, сейчас грызуны оказались втиснуты в область площадью около 80 квадратных километров. По словам исследователей, описание нового вида может стать первым шагом к его сохранению.