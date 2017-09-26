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Рейтинг самых "безработных" и "работящих" районов Беларуси

27.09.2017 13:25 — Разное | Tut.by  
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Число безработных белорусов, по официальной статистике, уменьшается пятый месяц подряд. В Минске и вовсе с 1 сентября закрыли два центра занятости. Однако в Беларуси хватает районов, в которых уровень безработицы заметно выше, чем в среднем по стране. FINANCE.TUT.BY составил топ самых безработных и «работящих» районов.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Молодечненский район по-прежнему держится на первом месте по уровню зарегистрированной безработицы — на начало сентября 1,4% к экономически активному населению.

Вторая строчка остается за Оршанским районом, а третья — за Сенненским.

Топ самых безработных районов
Район уровень безработицы число безработных
Молодечненский 1,4 807

Оршанский

 1,1 729

Сенненский

 1,1 101
Лидский 1

555
Полоцкий 1

475

Жлобинский

 1 474

Слуцкий

 1 419
Лунинецкий 1 269

Кричевский

 1 123
Городокский и Малоротский 1 93

На первой строчке топа «работящих» районов снова оказался Минский, где уровень зарегистрированной безработицы на начало сентября составлял 0,1% от экономически активного населения.

В Стародорожском районе, который месяц назад был самым «работающим», на 6 человек выросло число безработных.

Топ самых «работящих» районов
Район уровень безработицы число безработных
Минский 0,1 209

Стародорожский

 0,2 18

Чаусский

 0,2 18

Смолевичский

 0,2 56

Миорский

 0,3 22

Воложинский

 0,3 37

Шкловский

 0,3 39
Каменецкий 0,3 42

Могилевский

 0,3 66

Лиозненский

 0,4 23

Напомним, на начало сентября нетрудоустроенными были 29 692 человека. Напомним, месяцем ранее безработными были 31,2 тысячи человек.

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Теги: Минск
 
 
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