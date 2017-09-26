Число безработных белорусов, по официальной статистике, уменьшается пятый месяц подряд. В Минске и вовсе с 1 сентября закрыли два центра занятости. Однако в Беларуси хватает районов, в которых уровень безработицы заметно выше, чем в среднем по стране. FINANCE.TUT.BY составил топ самых безработных и «работящих» районов.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Молодечненский район по-прежнему держится на первом месте по уровню зарегистрированной безработицы — на начало сентября 1,4% к экономически активному населению.

Вторая строчка остается за Оршанским районом, а третья — за Сенненским.

Топ самых безработных районов Район уровень безработицы число безработных Молодечненский 1,4 807 Оршанский 1,1 729 Сенненский 1,1 101 Лидский 1 555 Полоцкий 1 475 Жлобинский 1 474 Слуцкий 1 419 Лунинецкий 1 269 Кричевский 1 123 Городокский и Малоротский 1 93

На первой строчке топа «работящих» районов снова оказался Минский, где уровень зарегистрированной безработицы на начало сентября составлял 0,1% от экономически активного населения.

В Стародорожском районе, который месяц назад был самым «работающим», на 6 человек выросло число безработных.

Топ самых «работящих» районов Район уровень безработицы число безработных Минский 0,1 209 Стародорожский 0,2 18 Чаусский 0,2 18 Смолевичский 0,2 56 Миорский 0,3 22 Воложинский 0,3 37 Шкловский 0,3 39 Каменецкий 0,3 42 Могилевский 0,3 66 Лиозненский 0,4 23

Напомним, на начало сентября нетрудоустроенными были 29 692 человека. Напомним, месяцем ранее безработными были 31,2 тысячи человек.