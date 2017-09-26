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Машина для 0,2% белорусов: гибрид Porsche Panamera заряжается от розетки и расходует 3 литра на сотню

27.09.2017 13:25 — Разное | Tut.by  
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Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo! Запомнили? Такое громоздкое обозначение получила топовая версия универсала Panamera, которую оснастили подзаряжаемой бензоэлектрической установкой.


Она уже знакома по обычному хэтчбеку Panamera и включает 4-литровый V8 Biturbo (550 лошадиных сил), 136-сильный электродвигатель и блок тяговых литий-ионных батарей емкостью 14,1 кВтч под полом багажника. Ввиду этого грузового отсека «усох» с 520 до 425 литров. Суммарная мощность «гибрида» — 680 «лошадок», пиковый крутящий момент достигает 850 Нм.


До 100 км/ч полноприводный универсал разгоняется за паспортные 3,4 секунды, максимальная скорость достигает 310 км/ч. Но еще больше удивляет заявленный средний расход в 3 л/100 км (по методике NEDC), который мало вяжется с реальными условиями эксплуатации. Зарядка батарей «гибрида» длится от 2,4 часов (при подключении к «быстрому» терминалу) до 6 часов (от бытовой розетки). Запаса батареи должно хватить на 49 км пробега.


В Германии прием заказов на Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo уже стартовал. Цены на универсал начинаются от 188 592 евро. К слову, позже 680-сильную установку должен получить и новый Cayenne. В Беларуси такую машину могут позволить себе немногие — лишь 0,2% всего населения.

 
 
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Гибридный универсал Porsche Panamera Sport Turismo оснащается силовой установкой суммарной мощностью 680 "лошадок", а заявленный расход топлива составляет 3 литра на 100 км....

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