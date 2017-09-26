Продержаться до отопления: выбираем компактный и недорогой обогреватель для дома

В Беларуси на этой неделе ожидаются первые ночные заморозки. В связи с этим с помощью сервисов Яндекс.Маркет и KUPI.TUT.BU мы составили подборку компактных обогревателей, которые помогут продержаться до начала отопительного сезона и не сильно ударят по бюджету.

Timberk TOR 21.1507 BC/BCL

Это масляный радиатор общей мощностью в 1500 Вт с семью секциями. По заверению производителя, аппарат способен обогреть комнату размером в 20 квадратных метров.





Регулировка мощности обогрева механическая, также присутствует функция термостата. Она позволяет прибору включаться только на время, необходимое для нагрева до заданной температуры, что существенно экономит энергию. Кроме того, аппарат автоматически выключается при перегреве и оснащен функцией защиты от мороза.

При активации последнего режима обогреватель будет автоматически поддерживать температуру в диапазоне 5−8°С, чтобы защитить от промерзания стены и внутренние коммуникации дома.

Быстрый нагрев и компактные размеры покупатели видят основными плюсами модели. К минусам относят недостаточно длинный шнур питания. Но эта проблема легко решается удлинителями.

General Climate NY20LF

Еще один пользующийся популярностью у белорусов масляный радиатор максимальной мощностью в 2000 Вт с девятью секциями, рассчитанный на обогрев помещения размером в 20 квадратных метров.





Регулировка уровня обогрева в аппарате механическая. Из приятных бонусов — выключатель со световым индикатором. General Climate NY20LF также поддерживает режим термостата и функцию защиты от мороза.

Быстрый прогрев помещения пользователи относят к основным достоинствам модели. Из минусов выделяют отсутствие указания градусов при регулировке температуры.

Polaris CR 0512B





Максимальная мощность этого масляного радиатора с пятью секциями немного ниже в сравнении с предыдущими моделями — 1200 Вт. Управление уровнем обогрева механическое, есть выключатель со встроенным световым индикатором. Из дополнительных режимов выделяется функция отключения при перегреве.

Основными плюсами модели покупатели называют приятный дизайн, компактные размеры и отсутствие шума во время работы. К минусам относят короткий шнур питания.

Ballu BEC/EZER-1500

Это электрический конвектор. Нагрев воздуха в нем основан на процессе конвекции: горячий, более разреженный, воздух уходит вверх, к потолку, а тяжелый и холодный, наоборот, стремится вниз. С помощью таких потоков воздушных масс и происходит нагрев воздуха.





Максимальный уровень мощности модели составляет 1500 Вт, площадь обогрева — 20 квадратных метров. Управление электронное (с помощью встроенного дисплея). Также присутствуют функции таймера на 24 часа, отключения при перегреве или опрокидывании. Также здесь есть встроенный ионизатор и влагозащищенный корпус.

Быстрый нагрев, отсутствие шума при работе и простое управление пользователи относят к главным достоинствам аппарата. Из минусов выделяют качество сборки — крепежные элементы для ножек с колесиками не до конца защелкиваются.

Electrolux ECH/AG-2000MFR





Более мощный (2000 Вт) электрический конвектор, который рассчитан на обогрев помещения площадью в 25 квадратных метров. Управление механическое, есть функция термостата и отключения при перегреве. В активе устройства — влагозащищенный корпус, пылевой фильтр и система очистки воздуха.

Главными плюсами модели покупатели видят высокую мощность и время прогрева помещения, а также возможность установки на стене. К минусам относят очень яркий индикатор включения (мешает спать) и треск во время работы.