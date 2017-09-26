В столичном районе Брилевичи, уже вторую неделю работает первый в городе круглосуточный бассейн «Дружба». GO.TUT.BY пришёл на ночной сеанс и узнал, что заставляет людей плавать, когда большинство уже спит.





«В Минске такого бассейна ещё не было»

Первый ночной сеанс начинается в 23.05. В бассейне довольно многолюдно — 22 пловца. Директор «Дружбы» Александр Лагуновский говорит, что в первый день в это время пришло всего 4 человека. Хотя с каждым днём число посетителей растёт, с часу до четырёх ночи всё ещё слишком мало народу, всего пару человек.



Александр Лагуновский

В целом, больше всего людей в «Дружбу» приходит на вечерние сеансы с шести до одиннадцати часов вечера — около 40 человек. Но максимальная вместимость бассейна 70 пловцов: 20 в маленькой чаше и 50 в большой. В идеале именно столько людей должно приходить на каждый сеанс, говорит Лагуновский.

— В круглосуточном режиме мы работаем вторую неделю. Окончательные выводы о посещаемости рано делать, так как ещё рекламируем бассейн: буклеты разбрасываем по ящикам, зовём студентов, рассказываем родителям через школы. Но пока, если честно, люди недостаточно активные. В четыре утра может плавать один человек, а его обслуживает кассир, инструктор, медик и охранник. Конечно, забавно, почти личный бассейн, но понятно, что так быть не должно, — рассказывает Александр Владимирович.





В Минске не было ни одного круглосуточного бассейна, поэтому задумка с «Дружбой» изначально показалась руководству города перспективной. Окончательное решение ввести ночные сеансы приняло управление спорта и туризма Мингорисполкома. Оно же решит их дальнейшую судьбу, если из-за нового графика бассейн станет работать в убыток. Понять, окупается ли идея, можно будет в конце сентября, когда придут счета за коммунальные услуги.

— Билет на ночной сеанс стоит 3 рубля. Это вдвое дешевле обычного сеанса. Довольно выгодно, но пока мы проверяем, сколько людей готовы приходить ради скидки. Когда увидим статистику посещений, будем выбирать оптимальный вариант. Например, делать последний сеанс в 00.10, а первый утренний в 6.45. Ещё можно оставить ночные сеансы без изменений, если затраты будут окупать люди, приходящие на дневные и вечерние сеансы, — рассуждает директор.





Ночные сеансы в «Дружбе» доступны каждую ночь без выходных. Исключение — ночь с воскресенья на понедельник, когда в бассейне проводят технические работы. График ночных сеансов: 23:05, 00:10, 01:15, 02:15, 03:35, 04:40. Стоимость — 3 рубля. Касса работает круглосуточно (сначала билеты можно было купить только с 6.30 до 21.00).

Ночные пловцы: «Это расписание для родителей» и «Раз живёшь рядом, уже не отмажешься»

Банковские работники Наталья и Михаил плавали вдвоём в маленькой чаше.

— Вчера я был здесь один в дневное время, а сегодня решили вместе прийти на первый скидочный сеанс, сэкономить немного, — рассказывает парень. — Думали, что будет мало людей, но сами видите, сколько их. Мы пока присматриваемся, но если понравится, будем приходить чаще.



Наталья и Михаил

Денис и Андрей также оказались среди ночных посетителей бассейна.

— Я водитель маршрутки. Слушал радио, а там — «Открылся бассейн „Дружба“, запущен в тестовом режиме круглосуточно». Для меня идеально. Работаю до 21.30, но пока на мойку и заправку съездишь, уже час пройдёт. А там и до первого ночного сеанса недалеко, — рассказывает Денис.



Денис

Андрей пришёл за компанию, но рассуждения друга поддерживает:

— Я работаю в казино крупье, у меня смешанный график день-ночь. Чем хорошо такое время — всегда можно подстроиться под свой рабочий режим. В Европе и Америке много круглосуточных фитнес-центров. А в Минске это первый бассейн.





Марию в «Дружбу» позвал… друг.

— Я приехала из Чижовки, — улыбается девушка. — У меня друг рядом живёт, поэтому с ним и пришла. Я ещё боксом занимаюсь недалеко, так что мне удобно в этот бассейн приезжать после занятий. Но не всегда. Жаль, конечно, что единственный ночной бассейн в Минске.



Мария

Юрий живёт в 10 минутах от «Дружбы». «Низкая цена и близко к дому — уже не отмажешься», — шутит он.

— Хожу через день, в основном на 23.10. Мне очень удобно плавать в это время, так как я успеваю побыть с семьёй, решить повседневные дела и ещё сходить в бассейн. Плаванию отвожу тот час перед сном, когда хочешь сделать что-то полезное, но вместо этого обновляешь ленту фейсбука, — рассказывает парень. — Но деньги тоже имеют значение. Когда ты семейный человек, учишься экономить. Так что рассчитываю, что пониженный тариф останется.

Юрий добавляет, что сеанс в 23.05 идеален для родителей — успеваешь уложить детей, и ещё остаётся время на себя.





Рядом плавают девушки, которые тоже оставили детей дома и пришли плавать. «Мамочки в декрете», — почти хором представляются Татьяна и Елена.

Татьяна живет недалеко, а Елена специально приехала в «Дружбу» из другого района. «Потому что единственный круглосуточный бассейн в городе. Днём ведь не с кем ребёнка оставить», — поясняет она.

Про бассейн девушки узнали из СМИ, однако фраза про льготные сеансы стала для них неожиданностью.

— Льготный, да? — удивляется Татьяна и со смехом объясняет: — Я была последний раз в бассейне 5 лет назад, даже не в курсе, какие сейчас цены.



Татьяна и Елена

Николай работает техническим инспектором труда в Федерации профсоюзов, живёт в соседнем доме. В бассейн так поздно пришел потому, что на вечерний сеанс не было билетов.

— Всё раскупили. Но для меня это ещё не ночь, а поздний вечер, так что нормально, — рассказывает мужчина.

Ценам он приятно удивлен. Говорит, что в Минске такого предложения больше нет, ведь в среднем стоимость стартует от 7−10 рублей.

— Но, если честно, для меня цена не столь важна. Но, с другой стороны, это же копейки, 2 пакета молока. И, судя по тому, что вечером я сюда не попал, предложение пользуется популярностью, — размышляет Николай. — Так что буду сюда ещё и маму приводить. Она у меня по ночам не спит, ей часа в три будет очень удобно плавать.





Сергей и Вадим — студенты. В бассейн приехали специально, из другой части города.

— Самое главное — это цена. Ночные сеансы выходят дешевле раза в два, даже больше. В некоторых спорткомплексах вечером нужно платить не только за бассейн, но ещё и за сауну — там ценник раз в 5 выше. А если хочу просто поплавать, а днём нет времени ходить? — рассуждает Сергей.

Вадим соглашается с другом: «Дешевле бассейна нет в Минске, а время очень удобное».





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