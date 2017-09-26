По данным Белстата, за 8 месяцев текущего года в Минске было введено в эксплуатацию 390 тыс. кв. м. жилья, что на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Прежде всего сократился ввод жилья, построенного с государственной поддержкой — на 67% до 18 тыс. кв. м. В то же время, по сравнению с концом 2016 года предложение новостроек, доступных не льготникам, меньше не стало. По некоторым критериям квартиры стали даже доступнее.

— Доля новостроек, предлагающихся на продажу на начальных стадиях строительства самая малочисленная — всего лишь порядка 8% от всего рыночного предложения, — комментирует ситуацию руководитель «Твоя столица ∙ Новостройцентр» Наталья Раденя. — В то время как остальные 92% квартир первичного обращения, примерно поровну распределены между домами, находящимися на стадии возведения каркаса и которые уже вводятся в эксплуатацию или уже введены.

Абсолютное большинство новостроек сейчас каркасно-блочные — их порядка 75% в общем числе.

Самый широкий выбор в классе «Стандарт» — порядка 45% всего рыночного предложения квартир в новостройках.

В рамки этого класса попадают как мощные жилые комплексы (например, Маяк Минска, Каскад), так и отдельные жилые дома (например, Гранд Хаус, Парковый, новые дома Айрона возле метро Грушевка). Широта предложения в данном классе сказывается на ценах, диапазон которых имеет большой разброс, но стартует с 900 USD за квадратный метр. Средняя цена по классу «Стандарт» составляет порядка 1230 USD/кв. м. для однокомнатных, 1160 USD/кв. м. для двухкомнатных и 1 110 USD/кв. м. для трехкомнатных квартир.

— Наибольшей популярностью покупателей в классе «Стандарт» пользуются двухкомнатные и трехкомнатные квартиры минимальных площадей, в то время как «однушки» ждут своего покупателя гораздо дольше, — отмечает Наталья Раденя.

Второе место по количеству предлагающихся в продажу новостроек занимает класс «Эконом» — 25% в общем рыночном предложении. К этому классу качества, в частности относятся такие жилые комплексы, как «Лiпень», «Доступное жилье», а в качестве примеров отдельных жилых домов можно назвать дома «Марина» в комплексе Minsk World. Цены, как и площади квартир в «Экономе» заметно ниже, чем в «Стандарте».

Интерес покупателей к новостройкам классов «Комфорт» и «Престиж» до сих пор продолжает оставаться существенно меньшим, чем на квартиры первых двух классов качества. Основная причина — высокая стоимость. Средние цены в классе «Комфорт» составляют 1400 USD/кв. м. для однокомнатных, 1330 USD/кв. м. для двухкомнатных и 2 270 USD/кв. м. для трехкомнатных квартир. Наглядные примеры объектов класса выше «Стандарта» — жилой комплекс «D3», «Престижино», некоторые дома в составе жилого комплекса «Маяк Минска».