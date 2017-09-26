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Работающих на пенсии белорусов за последние 6 лет стало больше почти на 120 тысяч

27.09.2017 15:00 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси заметно выросло число работающих пенсионеров. Если в 2011 году продолжали трудиться на заслуженном отдыхе 548 тысяч человек, то в прошлом — на 118 тысяч больше, сообщает Белстат. В 2016 году в Беларуси каждый четвертый пенсионер продолжал работать.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Отметим, что в этом году число работающих пенсионеров стало сокращаться. На начало августа на заслуженном отдыхе продолжали трудиться 627 тысяч человек

В Беларуси также постепенно увеличивается число пенсионеров. В 2011 году их было 2 миллиона 487 тысяч, а в прошлом — 2 миллиона 619 тысяч.

При этом сокращается численность занятых в экономике на 1 пенсионера. Если в прошлом году на одного пенсионера приходилось 1,6 работника, то в 2011 года — 1,78.

Сколько в Беларуси работающих пенсионероов
Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

число работающих

на пенсии, тысяч человек

608

 548 587 605 635 651

666
в % к общему числу пенсионеров 24,6 22 23,4 23,8 24,8 25,1

25,4

При этом пенсионеры стали реже искать работу через центры занятости. По официальной статистике, в прошлом году в службы занятости обратились 6,8 тысячи пенсионеров и инвалидов (в статистике пенсионеры на выделяются отдельно). Для сравнения: в 2014 году их было чуть больше 12 тысяч человек.

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В 2016 году в Беларуси каждый четвертый пенсионер продолжал работать.

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