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Покинувшая Беларусь биатлонистка взяла золото в спринте на летнем чемпионате Украины
21-летняя белоруска Дарья Блашко, которая нынче
Как отмечает официальный
Спринт. Женщины
Отметим, что в гонке не принимали участия лидеры украинской команды Вита и Валентина Семеренко, Юлия Джима, Ольга Абрамова.
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Дарья Блашко, которая нынче занимается оформлением украинского гражданства, выиграла золото в спринте на чемпионате Украины по летнему биатлону.
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