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Покинувшая Беларусь биатлонистка взяла золото в спринте на летнем чемпионате Украины

27.09.2017 15:33 — Разное | Tut.by  
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21-летняя белоруска Дарья Блашко, которая нынче занимается оформлением украинского гражданства, выиграла золото в спринте на чемпионате Украины по летнему биатлону, который стартовал в Чернигове.


Дарья Блашко с трофеями сезона-2015/16. Большой глобус за победу в общем зачете юниорского Кубка IBU и малый — за выигрыш спринтерского зачета. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как отмечает официальный сайт Федерации биатлона Украины, на дистанции 7,5 км с двумя огневыми рубежами Дарья Блашко допустила 1 (1+0) промах и показала время 21 минуту 0,8 секунды.

Спринт. Женщины
1. Дарья Блашко (1+0) 21:00,8
2. Юлия Журавок (0+0) +7,5
3. Надежда Белкина (2+0) +26,9
4. Мария Панфилова (1+0) +32,5
5. Анна Кривонос (1+0) +57,5
6. Яна Бондарь (0+3) +1:15,3

Отметим, что в гонке не принимали участия лидеры украинской команды Вита и Валентина Семеренко, Юлия Джима, Ольга Абрамова.

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Дарья Блашко, которая нынче занимается оформлением украинского гражданства, выиграла золото в спринте на чемпионате Украины по летнему биатлону.

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