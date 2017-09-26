Хоккеисты минского «Динамо» поединком с «Авангардом» в Омске завершают 4-матчевую выездную серию в чемпионате КХЛ.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Наставником предстоящего соперника «зубров» является 46-летний белорус Андрей Скабелка, которого КХЛ включила в топ-10 тренеров в 10-летней истории лиги. Кстати, помощником Скабелки в штабе «Авангарда» является автор знаменитого чудо-гола в ворота шведов в четвертьфинале Олимпиады-2002 Владимир Копать, который с 2013-го по 2016 годы трудился в минском «Динамо».

Этим белорусская колония в «Авангарде» не ограничивается. Минувшим летом в Омск перебрался капитан сборной Беларуси Андрей Стась, чей переход сопровождался скандальной новостью о принятии форвардом российского гражданства.

В «Авангарде» Андрею Стасю доверена роль ассистента капитана, но на льду большую часть времени он проводит в сдерживающем звене и не блещет статистикой — всего 1 (0+1) результативный балл в 12 матчах при показателе полезности «-1» и среднем игровом времени 13 минут 24 секунды за матч. Что из статистических показателей радует глаз, так это процент выигранных вбрасываний — 61,4%. А по общему числу выигранных вбрасываний (102 из 166) ему и вовсе нет равных в команде.

Дебют Андрея Скабелки в «Авангарде» прошел не без пробуксовок. А перед сезоном даже поползли слухи , что на сборе в Германии наставник даже подрался с одним из соих хоккеистов.

Из пяти последних матчей «Авангард» одержал 3 победы и потерпел 2 поражения. Этот отрезок включил в себя разгром «Югры» в гостях (7:0) и вымученный выигрыш у этой же команды дома (3:2 в овертайме), а также домашнее поражение от питерского СКА, после которого губернатор Омской области без обиняков заявил, что «такого грязного судейства не видел никогда». Затем была крупная победа над грозным ярославским «Локомотивом» (6:1) и домашнее поражение от московского «Динамо». Причем победу москвичам принес белорус Никита Комаров, с котрым минчане минувшим летом расстались без сожалений, а он возьми, да заблистай в первопрестольной, где выбился с в лидеры и уже на старте чемпионата повторил свой сезонный снайперский рекорд (6 голов).

Минское «Динамо» в этой выездной серии потерпело поражения в Астане от «Барыса» (1:4), «Сибири» (1:2) и на последней минуте вырвало победу в Ханты-Мансийске у «Югры» (2:1).

Обращает на себя низкая результативность «зубров» — всего 4 шайбы в 3 поединках. Особенно беспокоит это на фоне надежной обороны «Авангарда», меньше котрого пропускали в лиге только «Йокерит» и питерский СКА. В немалой степени крепость тылов обеспечивает чешский вратарь омичей Доминик Фурх, отражающий 94,5% бросков (третий показатель в лиге) и пропускающий в среднем 1,41 шайбы за игру.

История матчей минского «Динамо» и «Авангарда» в КХЛ насчитывает 20 матчей. Минчане победили 9 раз, а еще в 11 встречах проиграли (разница шайб 50−65).

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.