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В поиске Google появилось новое "пасхальное яйцо"

27.09.2017 15:45 — Разное | Tut.by  
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Сегодня Google исполнилось 19 лет. Чтобы это отметить, в поисковике спрятали игру «Змейка». На это обратило внимание издание Mashable.


Чтобы увидеть игру, нужно набрать в поисковой строке snake или «змейка». Игра будет работать и в настольной, и в мобильной версии поисковика. В настольных компьютерах змейкой нужно упралять стрелками, а в мобильной — делать свайп в нужную сторону.

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