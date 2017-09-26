|
В поиске Google появилось новое "пасхальное яйцо"
Сегодня Google исполнилось 19 лет. Чтобы это отметить, в поисковике спрятали игру «Змейка». На это обратило внимание издание
Чтобы увидеть игру, нужно набрать в поисковой строке snake или «змейка». Игра будет работать и в настольной, и в мобильной версии поисковика. В настольных компьютерах змейкой нужно упралять стрелками, а в мобильной — делать свайп в нужную сторону.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня компании исполнилось 19 лет.
|
Архив (Разное)
Комментарии