﻿ Киев озвучил причину пожара на военном складе: Работал беспилотник, и это террористический акт. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Киев озвучил причину пожара на военном складе: Работал беспилотник, и это террористический акт

27.09.2017 15:50 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Киев озвучил причину пожара на военном складе: Работал беспилотник, и это террористический акт

фото: bbc.com

По словам представителя вооруженных сил Украины, перед тем как произошел взрыв, наблюдатели слышали приближение беспилотника.

Причиной взрыва крупного склада боеприпасов неподалеку от Винницы стала диверсия, совершенная с помощью сбросившего взрывное устройство беспилотника, заявил пресс-секретарь главного управления развития и сопровождения материального обеспечения вооруженных сил Украины Сергей Мисюра.

«Часовые доложили о звуке в небе, потом начались подрывы снарядов, которые стояли на улице. Это подтверждено — работал беспилотник, и это террористический акт», — написал Мисюра на своей странице в сети Facebook, передает РБК.

Представитель ВС Украины также заверил, что военные заранее получили информацию о готовящейся атаке на склад боеприпасов и принимали меры для его защиты.

«В связи с получением разведданных с 25-го числа в Винницкой области под видом антитеррористических учений проводились обыски и преследования диверсионных групп. Основная масса была обнаружена, [выявлены] их цели — и были задержаны. Основная масса, но все. Поэтому одна группа и смогла доставить на беспилотнике взрывное устройство», — пояснил Мисюра.

В то же время представитель украинских ВС заверил, что атака не причинила ущерба подземным бункерам, где хранится бóльшая часть боеприпасов, взрываются лишь вынесенные из хранилищ танковые снаряды и минометные мины калибра 120 мм. Таким образом, по его словам, теракт не привел к потере стратегически важных для украинской армии боеприпасов, в частности снарядов для реактивных систем залпового огня.

«Все боеприпасы спрятаны. Горит только 10% территории арсенала, и то в местах, где эти боеприпасы отсутствуют», — заверил Мисюра.

Пожар на складе боеприпасов под Винницей, в городе Калиновка, начался вечером 26 сентября. СМИ сообщали, что там на площади 60 га хранятся 188 тыс. т боеприпасов, в том числе снаряды для РСЗО «Смерч», «Ураган» и «Град».

В связи с опасностью взрывов на горящем складе украинские власти в ночь на 27 сентября приняли решение о закрытии неба в радиусе 50 км от склада и об эвакуации около 30 тыс. жителей, а также о закрытии движения по трассам Винница — Киев, Житомир — Могилев-Подольский и железнодорожному перегону Сосенка — Калиновка.

Военная прокуратура Южного региона Украины завела уголовное дело по факту пожара и взрывов на складе с боеприпасами под Винницей, квалифицировав их как диверсию.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 248
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам представителя вооруженных сил Украины, перед тем как произошел взрыв, наблюдатели слышали приближение беспилотника.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В гостях у Скабелки. "Динамо" матчем с "Авангардом" завершает выездную серию. Онлайн TUT!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика