В «Борисов-Арене» состоялась пресс-конференция главного тренера БАТЭ Александра Ермаковича и полузащитника Мирко Иванича, приуроченная к четверговому лигоевропейскому поединку с английским «Арсеналом».



Фото: ФК БАТЭ

— Чего ждете от завтрашнего матча?

— Прежде всего — футбольного праздника. Впервые к нам приехал английский гранд. Очень интересно, как будем выглядеть на фоне такого именитого соперника. Хочется быть конкурентоспособными, показать свой уровень. Надеемся благодаря хорошей поддержке со стороны болельщиков и уверенным действиям наших игроков добиться достойного результата.

— Кого стоит более всего опасаться в составе «Арсенала»?

— Для начала нужно узнать, кто прилетит в Беларусь. В заявке 49 игроков, в том числе 26 легионеров. Уделять внимание необходимо всем. Понятно, что в «Арсенале» хватает звезд. Но наш завтрашний соперник славится не только какими-то индивидуальными действиями — в большей степени командными. Очень высокий уровень организации игры и в атаке, и в обороне. И нам следует прежде всего собранно сыграть как команда.

— Насколько осложняет процесс подготовки то, что неизвестно, какой состав «канониров» приедет в Борисов?

— Наверное, это первый случай, когда присутствует такая неопределенность. Естественно, мы пытаемся предугадать ориентировочный состав. Но отталкиваться будем от тех, кто прилетит сюда. Предполагаем, что у «Арсенала» есть два варианта состава. Один в большей степени задействован в чемпионате Англии, другой — в Кубке страны и Лиге Европы, если рассматривать матч с «Кельном». Учитывая это, и прикидываем, кто завтра будет играть.

— Предусмотрено ли у вас несколько моделей поведения в зависимости от того, какой состав использует Арсен Венгер?

— Думаю, не имеет особого значения, кто именно будет играть. «Арсенал» проповедует одинаковый футбол во всех турнирах. Нет такого, что один состав делает ставку на атаку, другой — на оборону. Нужно реально понимать, кто нам противостоит. Если бы мы превосходили своего соперника, то был бы смысл рассуждать, как строить свою стратегию с позиции силы. А коль встречаемся с английским грандом, то прежде всего должны отталкиваться от него. Уверен, завтра в нашей игре будет позиционная атака, но в большей степени позиционная оборона. Мы можем действовать по-разному и по крайней мере постараемся быть конкурентоспособными.

— На матче наверняка будет аншлаг. Насколько такая поддержка может помочь БАТЭ? И не спрашивали ли у вас лишнего билетика на поединок с «Арсеналом»?

— Верим и надеемся, что благодаря хорошей поддержке, положительной ауре сможем выступить еще лучше. И что эти эмоции придадут нам сил. Что касается билетов, то такое случается каждый год, когда БАТЭ попадает в еврокубковую группу. Сталкиваемся с подобной ситуацией. Понятное дело, много кто просит. Кому-то удается помочь, кому-то приходится отказывать.

— С волнением ли ждете момента, когда перед матчем пожмете руку рулевому «Арсеналу» Арсену Венгеру?

— Я с волнением жду, как мы завтра будем играть. Пожать руку — вопрос второстепенный. Понятно, что Венгер — тренер уважаемый, именитый. Приятно будет пересечься с ним, оказаться в роли оппонентов.

— Вы хотели бы пообщаться с Венгером?

— Одно дело — хотеть. Другое — понимать, что у Венгера не так много времени, чтобы общаться со всеми. Моего желания здесь недостаточно.

— БАТЭ ждут две важные игры на нынешней неделе — с «Арсеналом» и минским «Динамо». Насколько важно развести эти матчи, сконцентрироваться на одном, чтобы затем переключиться на другой?

— Завтра у нас «Арсенал» — концентрируемся на нем. Потом будем концентрироваться на «Динамо». Неправильно думать о «Динамо» сегодня.

— Команда набрала отличный ход в чемпионате. Насколько это способно продлить удачную серию в завтрашнем матче?

— Но до того у нас были неудачные игры. Важнее то, как мы будем выглядеть завтра, чем то, как выглядели раньше. Работаем, готовимся по максимуму. Но то, как сыграем завтра, зависит от множества нюансов. В том числе от того, насколько соперник позволит продемонстрировать свою лучшую игру. Предугадать тяжело. Хотя, конечно, мы находимся в хорошем настроении. Ребята раскрепощены, уверены в своих силах. А в завтрашнем поединке может случиться все что угодно.

— Вы изучали сильные и слабые стороны «Арсенала». Что можете ему противопоставить?

— Вот завтра и увидим. Одно дело — изучить, рассказать команде, другое — воплотить это на поле, учитывая уровень сопротивления и уровень футболистов «Арсенала». Будем стараться. Понятно, что соперник непростой, гранд. Но я верю в ребят. Имеем достаточно хороший опыт противостояния топ-клубам. И это для нас важно.



Фото: ФК БАТЭ

— Чего ждете от завтрашнего матча?

— Как сказал Александр Владимирович, завтра будет праздник и для Борисова, и для всей страны. Перед нами стоит задача продемонстрировать максимум возможного на футбольном поле. Посмотрим, что получится. И очень ждем эту игру!

— На кого, на твой взгляд, придут болельщики — на БАТЭ или «Арсенал»?

— Думаю, на БАТЭ. Завтра услышим, за кого громче болеют трибуны.

— Поединок с «Арсеналом» — самый статусный в твоей карьере?

— Да, это самый большой клуб, против которого я когда-либо играл. Но вообще важен каждый матч. И для меня нет особой разницы в том, как готовиться к «Арсеналу» и любой другой команде.

— Если хорошо сыграть завтра, можно привлечь интерес зарубежных скаутов и уехать в более сильный чемпионат. Что об этом думаешь?

— Важно отдавать свой максимум в каждом поединке. И не думать о своей выгоде — только о пользе для команды.

— С конца августа ты набрал очень хорошую форму, классно сыграл в ряде матчей. С чем это связано?

— Честно говоря, не знаю. Тренируюсь так же, как и раньше. Работаю, готовлюсь и стараюсь постоянно прибавлять.

Напомним, что матч БАТЭ — «Арсенал» пройдет 28 сентября в «Борисов-Арене» и начнется в 20.00. SPORT.TUT.BY проведет мультимедийный онлайн матча.