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Выбираем подоконник из камня и устанавливаем его
Из чего делать будем: выбираем камень
Гранит, габбро, мрамор, оникс — натуральные материалы, которые отличаются долговечностью и отличными декоративными свойствами. Однако являются холодными и легко царапаются. И, конечно же, высокая стоимость по карману не каждому покупателю.
Кварцевый камень на 93-95% состоит из кварцевой крошки, на 7-5% из полиэфирной смолы и цветных пигментов. Он не боится высокой температуры, износостойкий, весит чуть меньше, чем натуральный материал. Искусственный камень на основе кварца производят методом вибропрессования в вакууме при высокой температуре, получая в результате материал, лишенный недостатков натурального: отсутствие пор дает нулевое водопоглощение.
Искусственный камень (акрил) — материал, не имеющий общего с минералами: марки «Corian», «Montelli», «Staron», «TriStone» и «HI-MACS», по сути, являются пластиками: они долговечны, износостойки, с небольшим весом, ремонтопригодны, но они не выдерживают высокой температуры.
Расчет веса камня
Удельный вес варьируется в зависимости от породы, например, от 2,3-2,7 у мрамора до 2,7-3 у гранита т/м3. Для определения веса подоконника из камня перемножаем длину, ширину и толщину полотна на удельный вес.
Как установить подоконник из камня?
Перед изготовлением подоконника из камня определяют вылет доски. Ширина доски не должна прикрывать больше половины радиатора, чтобы теплый воздух обогревал оконные стекла и предотвращал стекание конденсата. Если подоконник большей ширины, в доске предусматривают продухи.
Для монтажа понадобится уровень, клей, кронштейны.
Последовательность работ:
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Подоконник - неотъемлемая часть оконного проема, имеет функциональное и эстетическое значение. Подоконники изготавливают из самых разных материалов: древесины,...
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