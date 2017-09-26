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БАТЭ предупредил болельщиков о недопустимости действий, которые могут повлечь санкции УЕФА
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Клуб предупреждает, что если эти действия будут совершены и дисциплинарные органы УЕФА наложат штраф, БАТЭ рассмотрит возможность предъявления нарушителю или нарушителям регрессного иска с целью возмещения понесенного ущерба.
Обычно такие штрафы исчисляются тысячами евро, а подобная практика привлечения к ответственности болельщиков в истории клуба уже была, напомнили в клубе.
Напомним, что 21 октября 2014 года матч Лиги чемпионов
Перед матчем с «Арсеналом» в Лиге Европы 28 сентября
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