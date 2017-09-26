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БАТЭ предупредил болельщиков о недопустимости действий, которые могут повлечь санкции УЕФА

27.09.2017 16:51 — Разное | Tut.by  
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На сайте БАТЭ появилось обращение к болельщикам о недопустимости действий, которые могут повлечь санкции со стороны УЕФА. В частности, речь идет о выбегании зрителей на футбольное поле, использование пиротехники и любые дискриминационные скандирования.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Клуб предупреждает, что если эти действия будут совершены и дисциплинарные органы УЕФА наложат штраф, БАТЭ рассмотрит возможность предъявления нарушителю или нарушителям регрессного иска с целью возмещения понесенного ущерба.

Обычно такие штрафы исчисляются тысячами евро, а подобная практика привлечения к ответственности болельщиков в истории клуба уже была, напомнили в клубе.

Напомним, что 21 октября 2014 года матч Лиги чемпионов БАТЭ против «Шахтера» в «Борисов-Арене» прерывался из-за расистских выкриков с трибун. Произошло это на 85 минуте встречи. Спустя три минуты игра была возобновлена. Тот матч закончился разгромным поражением БАТЭ со счетом 0:7.

Перед матчем с «Арсеналом» в Лиге Европы 28 сентября запланирован масштабный перфоманс в «Борисов-Арене».

 
 
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Речь идет о выбегании зрителей на футбольное поле, использование пиротехники и любые дискриминационные скандирования.

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