Таможенники - о том, как часто белорусы пытаются ввезти алкоголь сверх лимитов

С начала этого года через пункты пропуска Брестской таможни 404 раза пытались незаконно провезти алкоголь. У нарушителей за 9 месяцев этого года изъяли 6,3 тысячи литров спиртного на 48 тысяч рублей, сообщили в Брестской таможне.

Для сравнения: за весь 2016 год брестские таможенники изъяли 6,6 тысячи литров спиртного.

— В большинстве случаев граждане пытаются переместить через границу алкогольную и спиртосодержащую продукцию с превышением установленных норм ее ввоза, — уточняют в Брестской таможне.

К примеру, в начале сентября мужчина пытался ввезти из-за границы через пункт таможенного оформления «Варшавский мост» 118 литров алкоголя без акцизов — водку, вино, ликер. Спиртное изъяли до решения суда.

Напомним, при въезде на территорию ЕАЭС можно ввезти без уплаты таможенных платежей до 3 литров включительно алкогольных напитков на одного совершеннолетнего. Ввезти от 3 до 5 литров можно при уплате таможенных платежей по ставке 10 евро за 1 литр. Ввоз более 5 литров алкоголя одному физлицу запрещен.