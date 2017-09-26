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В России появятся страховые детективы

27.09.2017 17:53 — Разное | Tut.by  
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В России могут появиться детективы для борьбы с мошенниками на страховом рынке. Об этом в среду, 27 сентября, заявила руководитель департамента страхового рынка ЦБ Светлана Никитина, сообщает «Интерфакс».

«Большую пользу в продвижении этой темы принесли межведомственные совещания с участием правоохранителей, представителей Банка России и страховщиков, а также представителей местных администраций в наиболее проблемных российских регионах с точки зрения рисков мошенничества в страховании», — сказала Светлана Никитина.

Для обучения ЦБ разработает специальные рекомендации. «Специалисты Банка России активно сотрудничают с представителями Верховного суда в рамках подготовки специальных пленумов по страховой тематике», — отметила Светлана Никитина.

Страховщики смогут также обращаться в центр по киберрискам с жалобами на появление сайтов-клонов, которые предлагают услуги от имени компаний. Центр получит право блокировки фальсифицированных сайтов, пояснила представитель регулятора.

Ранее Банк России предложил временно ограничивать право на выезд за рубеж собственников и руководителей, которые довели свои банки и страховые компании до плачевного состояния.

 
 
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В России могут появиться детективы для борьбы с мошенниками на страховом рынке.

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