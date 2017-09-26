В России депутата лишили мандата за 44 незадекларированных автомобиля

Более 40 незадекларированных транспортных средств обнаружили работники прокуратуры Яковлевского района Белгородской области у депутата одного из городских поселений на территории района. Об этом сообщает Gazeta.Ru со ссылкой на Генеральную прокуратуру России.



Фото: Reuters

— В ходе проверки в одном из городских поселений района выявлены грубейшие нарушения антикоррупционного законодательства. Одним из депутатов городского поселения не были указаны сведения о наличии у него в собственности 44 единиц транспорта, недвижимого имущества и сведения о доходах, полученных от сдачи в аренду, — говорится в сообщении на сайте.

Полномочия депутата по представлению прокурора были прекращены досрочно.