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В России депутата лишили мандата за 44 незадекларированных автомобиля

27.09.2017 17:52 — Разное | Tut.by  
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Более 40 незадекларированных транспортных средств обнаружили работники прокуратуры Яковлевского района Белгородской области у депутата одного из городских поселений на территории района. Об этом сообщает Gazeta.Ru со ссылкой на Генеральную прокуратуру России.


Фото: Reuters

— В ходе проверки в одном из городских поселений района выявлены грубейшие нарушения антикоррупционного законодательства. Одним из депутатов городского поселения не были указаны сведения о наличии у него в собственности 44 единиц транспорта, недвижимого имущества и сведения о доходах, полученных от сдачи в аренду, — говорится в сообщении на сайте.

Полномочия депутата по представлению прокурора были прекращены досрочно.

 
 
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Полномочия депутата по представлению прокурора были прекращены досрочно.

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