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velcom запустил новые тарифы с большими пакетами интернет-трафика
Компания velcom
В новой линейке три тарифа. «СУПЕР WEB 5» предлагает 5 ГБ интернет-трафика за 8,5 рублей в месяц, «СУПЕР WEB 10» — 10 ГБ за 12,5 рублей в месяц, «СУПЕР WEB 30» — 30 ГБ за 19,5 рублей. Для новых абонентов в течение первых 90 дней абонентская плата будет снижена в два раза.
Ежемесячная плата на новых тарифах списывается не единоразово в полном объеме, а равными долями каждый день. Оператор утверждает, что абоненты смогут отслеживать расход мегабайтов в режиме реального времени.
Когда закончится трафик, включенный в абонентскую плату, пользователь получит SMS-уведомление и увидит всплывающее окно в браузере. Оператор предложит приобрести дополнительный трафик (20 копеек за каждые 100 МБ) или подключить безлимитный интернет на сутки.
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Абонентская плата списывается не единоразово в полном объеме, а ежедневно равными долями.
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