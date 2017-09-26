velcom запустил новые тарифы с большими пакетами интернет-трафика

Компания velcom представила линейку тарифных планов «СУПЕР WEB». Абонентам предложили от 5 до 30 ГБ интернет-трафика за 8,5 — 19,5 рублей в месяц.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В новой линейке три тарифа. «СУПЕР WEB 5» предлагает 5 ГБ интернет-трафика за 8,5 рублей в месяц, «СУПЕР WEB 10» — 10 ГБ за 12,5 рублей в месяц, «СУПЕР WEB 30» — 30 ГБ за 19,5 рублей. Для новых абонентов в течение первых 90 дней абонентская плата будет снижена в два раза.

Ежемесячная плата на новых тарифах списывается не единоразово в полном объеме, а равными долями каждый день. Оператор утверждает, что абоненты смогут отслеживать расход мегабайтов в режиме реального времени.

Когда закончится трафик, включенный в абонентскую плату, пользователь получит SMS-уведомление и увидит всплывающее окно в браузере. Оператор предложит приобрести дополнительный трафик (20 копеек за каждые 100 МБ) или подключить безлимитный интернет на сутки.