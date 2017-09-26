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Профсоюз: работникам вернули больше 1 миллиона рублей незаконно удержанных или невыплаченных денег
В январе-июне этого года профсоюзные юристы нашли 20 843 нарушения законодательства о труде,
По результатам общественного контроля 218 уполномоченных должностных лиц нанимателя привлекли к дисциплинарной ответственности. При непосредственном участии профсоюзов было восстановлено на работе 46 человек.
В ФПБ рассказали, что 28 сентября по всей стране пройдут профсоюзные правовые приемы, во время которых можно будет получить бесплатную консультацию юристов.
Специалисты федерации проконсультируют по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. Как правило, такие приемы проходят каждый последний четверг месяца как в районных, городских объединениях профсоюзов, так и непосредственно в организациях, находящихся на территории районов и городов.
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В январе-июне этого года профсоюзные юристы нашли 20 843 нарушения законодательства о труде.
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