﻿ Профсоюз: работникам вернули больше 1 миллиона рублей незаконно удержанных или невыплаченных денег. 21.by
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Профсоюз: работникам вернули больше 1 миллиона рублей незаконно удержанных или невыплаченных денег

27.09.2017 18:30 — Разное | Tut.by  
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В январе-июне этого года профсоюзные юристы нашли 20 843 нарушения законодательства о труде, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Федерацию профсоюзов. С помощью правовых инспекторов и представителей профсоюзов работникам возвращено больше 1 миллиона рублей незаконно удержанных или невыплаченных денежных сумм.

По результатам общественного контроля 218 уполномоченных должностных лиц нанимателя привлекли к дисциплинарной ответственности. При непосредственном участии профсоюзов было восстановлено на работе 46 человек.

В ФПБ рассказали, что 28 сентября по всей стране пройдут профсоюзные правовые приемы, во время которых можно будет получить бесплатную консультацию юристов.

Специалисты федерации проконсультируют по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. Как правило, такие приемы проходят каждый последний четверг месяца как в районных, городских объединениях профсоюзов, так и непосредственно в организациях, находящихся на территории районов и городов.

 
 
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В январе-июне этого года профсоюзные юристы нашли 20 843 нарушения законодательства о труде.

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