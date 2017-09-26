|
На рынок ТС поступит юбилейная версия Nissan Qashqai с красным декором и в богатой комплектации
Компания Nissan представила специальную версию Qashqai, выпущенную в честь 10-летнего юбилея «паркетника».
От стандартного кроссовера Qashqai «10 Years» отличается накладками красного цвета на корпусах боковых зеркал, багажнике и переднем бампере, а также красными молдингами. Такой вариант внешнего декора будет доступен для четырех цветов кузова — серого, черного, серебристого и жемчужно-белого.
В салоне Qashqai «10 Years» появились коврики с вышитым логотипом спецсерии. В списке оснащения имеются мультимедиасистема Nissan Connect 2.0, передние и задние датчики парковки и система кругового обзора.
Известно, что ограниченная партия юбилейных Qashqai в 500 экземпляров поступит в продажу и на рынке ТС — у российских дилеров спецверсия кроссовера появится 3 октября.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юбилейный Nissan Qashqai будет отличаться внешним и внутренним декором со вставками красного цвета, а также расширенным списком стандартного оборудования.
|
Архив (Разное)
Комментарии