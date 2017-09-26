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На рынок ТС поступит юбилейная версия Nissan Qashqai с красным декором и в богатой комплектации

27.09.2017 18:44 — Разное | Tut.by  
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Компания Nissan представила специальную версию Qashqai, выпущенную в честь 10-летнего юбилея «паркетника».


Фото: Nissan

От стандартного кроссовера Qashqai «10 Years» отличается накладками красного цвета на корпусах боковых зеркал, багажнике и переднем бампере, а также красными молдингами. Такой вариант внешнего декора будет доступен для четырех цветов кузова — серого, черного, серебристого и жемчужно-белого.

В салоне Qashqai «10 Years» появились коврики с вышитым логотипом спецсерии. В списке оснащения имеются мультимедиасистема Nissan Connect 2.0, передние и задние датчики парковки и система кругового обзора.

Известно, что ограниченная партия юбилейных Qashqai в 500 экземпляров поступит в продажу и на рынке ТС — у российских дилеров спецверсия кроссовера появится 3 октября.

 
 
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Юбилейный Nissan Qashqai будет отличаться внешним и внутренним декором со вставками красного цвета, а также расширенным списком стандартного оборудования.

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