На рынок ТС поступит юбилейная версия Nissan Qashqai с красным декором и в богатой комплектации

Компания Nissan представила специальную версию Qashqai, выпущенную в честь 10-летнего юбилея «паркетника».



Фото: Nissan

От стандартного кроссовера Qashqai «10 Years» отличается накладками красного цвета на корпусах боковых зеркал, багажнике и переднем бампере, а также красными молдингами. Такой вариант внешнего декора будет доступен для четырех цветов кузова — серого, черного, серебристого и жемчужно-белого.

В салоне Qashqai «10 Years» появились коврики с вышитым логотипом спецсерии. В списке оснащения имеются мультимедиасистема Nissan Connect 2.0, передние и задние датчики парковки и система кругового обзора.

Известно, что ограниченная партия юбилейных Qashqai в 500 экземпляров поступит в продажу и на рынке ТС — у российских дилеров спецверсия кроссовера появится 3 октября.