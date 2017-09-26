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В Латвии введут "налог на здоровье"

27.09.2017 19:07 — Разное | Tut.by  
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Правительство Латвии поддержало сегодня законопроект о финансировании здравоохранения, передав его на рассмотрение сейму. Законопроект должен вступить в силу с января следующего года.

Цель закона — обеспечить устойчивое финансирование здравоохранения на основе солидарной уплаты налогов всеми членами общества. В минимум медицинской помощи, которую получат все жители независимо от уплаты соцналога, войдет неотложная помощь, помощь при родах, услуги семейного врача, лекарства и медицинское оборудование, компенсируемые из госбюджета, услуги по лечению общественно опасных заболеваний (психические болезни и туберкулез) и медикаменты для их лечения.

Для получения полной корзины медицинских услуг требуется обязательное страхование здоровья, то есть либо уплаченный социальный налог, либо обязательной взнос на медуслуги. В будущем году размер обязательного «налога на здоровье» составит 1% от минимальной зарплаты, в 2019 году — 3%, в 2020 году — 5% от минимальной зарплаты в месяц.

 
 
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Правительство Латвии рассчитывает обеспечить устойчивое финансирование здравоохранения на основе солидарной уплаты налогов всеми жителями.

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