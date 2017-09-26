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"Арсенал" отправился на матч с БАТЭ без нескольких ключевых игроков

27.09.2017 19:18 — Разное | Tut.by  
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«Арсенал» отправился в Беларусь на матч группового раунда Лиги Европы против БАТЭ без нескольких основных игроков, сообщает football.by.

По данным Daily Mail, в Лондоне остались Месут Озил, Алекс Ивоби, Петр Чех, Лоран Косьельни, Аарон Рэмси и Гранит Джака.

В то же время на игру вместе с командой отправилась большая группа молодых футболистов.

Однако Арсен Венгер ранее заявлял, что молодежь останется в запасе. Из опытных игроков на поле могут выйти Тео Уолкотт, Оливье Жиру, Джек Уилшер, Давид Оспина, Шкодран Мустафи и Мохамед Эль-Ненни.

Матч БАТЭ — «Арсенал» состоится 28 сентября на поле «Борисов-Арены» и начнется в 20.00.

 
 
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"Арсенал" отправился в Беларусь на матч группового раунда Лиги Европы против БАТЭ без нескольких основных игроков.

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