Наставник «Арсенала» Арсен Венгер полагает, что Александр Глеб совершил ошибку, перейдя в 2008 году из его команды в «Барселону». Об этом французский специалист рассказал на пресс-конференции перед матчем с БАТЭ в Лиге Европы, который состоится 28 сентября на «Борисов-Арене».





В начале пресс-конференции Арсен Венгер вспомнил, что бывал в Беларуси ранее, когда здесь играла сборная Франции. В ответ на вопрос британской прессы Венгер отрицал вероятность проявления нетерпимости и расизма со стороны белорусских болельщиков в Борисове. Еще он сказал, что во вторник посмотрел матч с участием БАТЭ и отметил высокий уровень соперника, мастерство игроков и в целом хорошие командные взаимодействия.

«Арсенал» не слишком удачно стартовал в английской премьер-лиге, допустив минимальное поражение от «Сток Сити» и разгром от «Ливерпуля» (0:4), а также сыграв вничью с «Челси». Последний матч подопечные Арсена Венгера провели в понедельник — победа над «Вест Бромвичем» со счетом 2:0, а после визита в Беларусь должны будут вновь выйти на поле уже в воскресенье.

Плотный соревновательный график заставляет Венгера проводить ротацию, так что, вероятно, не все из звезд «пушкарей» попадут в основной состав на поединок с БАТЭ.

Алексис Санчес и еще десять футболистов «Арсенала», которые стоят дороже, чем весь состав БАТЭ

— У нас достаточно опытная команда и «молодая» скамейка запасных. Так как график игр напряженный, то один или два молодых футболиста появятся в предстоящем матче с первых минут.

Венгер подчеркнул, что вводить в ротацию молодежь сложно. Если давать им только десять минут игрового времени, то им трудно проявить себя в таких условиях.

— На тренировках они бывают хороши, но перенести все свои навыки и умения в официальных матчах, продемонстрировать всю свою мощь бывает сложно.





Журналисты поинтересовались у Венгера, взял бы он к себе играть бесплатно Александра Глеба, чтобы тот красиво завершил карьеру в еврокубковом матче с БАТЭ, или нет. Напомним, что с аналогичным предложеним Глеб обращался в адрес борисовчан, но получил отказ .

За «Арсенал» Глеб выступал с 2005 по 2008 год, пока не перешел в «Барселону», а в БАТЭ шестикратный лучший футболист Беларуси возвращался трижды.

Увы, перевод, как и на пресс-конференции главкома «Ливерпуля» Юргена Клоппа в Москве, не был на высоте. До Венгера вопрос дошел частично.

— Если я правильно понял вопрос, Глеб хотел сыграть за БАТЭ против «Арсенала». Чтобы я сделал в этой связи? Я выставляю лучший состав, который могу выставить для того, чтобы победить. А то, что вы мне сказали, для меня откровение.

При этом Венгер добавил, что намерен в среду вечером встретиться с Александром.

— Что бы я у него спросил при встече? Хм, счастлив ли он? Это ведь непросто провести такую длинную карьеру, какая получилась у него, с множеством хороших матчей.

— А вы бы как поступили на месте Глеба, который ушел от вас в «Барселону»? Вы бы покинули «Арсенал»?

— Нет! Как видите, я до сих пор с «Арсеналом».

— Было ли со стороны Глеба правильным решением перейти в «Барселону»?

— Когда Алекс переходил в «Барселону», «Барселона» была лучшим клубом мира, так что понять его нетрудно. Оценивая его решение сейчас, можем сказать, что уйти было для него не самым разумным решением, ведь переход оказал негативное влияние на развитие его карьеры. А ведь он был очень хорошим игроком! Действовал на позиции Лионеля Месси, а конкурировать с Месси никому в мире не под силу.



Перед вылетом в Минск 27 сентября «Арсенал» провел тренировку на своей базе «Лондон-Колни».

Перед вылетом в Минск 27 сентября «Арсенал» провел тренировку на своей базе «Лондон-Колни».

Перед вылетом в Минск 27 сентября «Арсенал» провел тренировку на своей базе «Лондон-Колни».

Перед вылетом в Минск 27 сентября «Арсенал» провел тренировку на своей базе «Лондон-Колни».

На старте группового этапа Лиги Европы «канониры» дома обыграли «Кельн» со счетом 3:1, а борисовчане разошлись миром с «Црвеной Звездой» на выезде — 1:1.

Положение команд в квартете Н после первого тура: «Арсенал» — 3 очка, БАТЭ и «Црвена Звезда» — по 1 очку, «Кельн» — 0 очков.