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ЦСКА Виктора Гончаренко играет с "Манчестер Юнайтед". Мультимедийный онлайн TUT!
В квартете «А» футбольной Лиги чемпионов сегодня будет сыгран матч лидеров этой группы — российского ЦСКА и английского «Манчестер Юнайтед».
ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко в первом туре смог одержать волевую победу над «Бенфикой» в Лиссабоне — 2:1.
Что касается «Манчестер Юнайтед», то клуб Жозе Моуриньо, похоже, возвращается в число европейских грандов. Команда не проиграла ни одного матча в Премьер-лиге, а в Лиге чемпионов начала с победы над «Базелем» — 3:0.
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий, Щенников, Игнашевич, Вернблум, Дзагоев, Головин, Фернандес, Чалов, Витиньо.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Смоллинг, Байи, Блинд, Линделеф, Эррера, Янг, Матич, Мхитарян, Марсьяль, Лукаку.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.
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В квартете "А" футбольной Лиги чемпионов сегодня будет сыгран матч лидеров этой группы - российского ЦСКА и английского "Манчестер Юнайтед".
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