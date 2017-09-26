В квартете «А» футбольной Лиги чемпионов сегодня будет сыгран матч лидеров этой группы — российского ЦСКА и английского «Манчестер Юнайтед».



Виктор Гончаренко. Фото: pfc-cska.com

ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко в первом туре смог одержать волевую победу над «Бенфикой» в Лиссабоне — 2:1.

Что касается «Манчестер Юнайтед», то клуб Жозе Моуриньо, похоже, возвращается в число европейских грандов. Команда не проиграла ни одного матча в Премьер-лиге, а в Лиге чемпионов начала с победы над «Базелем» — 3:0.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий, Щенников, Игнашевич, Вернблум, Дзагоев, Головин, Фернандес, Чалов, Витиньо.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Смоллинг, Байи, Блинд, Линделеф, Эррера, Янг, Матич, Мхитарян, Марсьяль, Лукаку.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.