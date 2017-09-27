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Водитель BMW разогнался, не справился с управлением и собрал на проспекте Независимости "паровоз"

27.09.2017 22:38 — Разное | Tut.by  
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Водитель BMW на проспекте Независимости собрал «паровоз» из четырех машин — водителю потребовалась помощь медиков. Об аварии сообщили очевидцы. В минской ГАИ подтвердили факт аварии.


Фото: ГАИ Минска

— Люстры скорой, много ГАИ и четыре машины, кажется, что-то случилось серьезное. Видно, что BMW сильно занесло и он врезался в микроавтобус, а те уже — в две впереди ехавшие машины. У BMW сильно смята правая сторона. На проспекте движение сильно затруднено, — написала на редакционную почту читательница Марина.

ДТП произошло около 20.30 вечера на проспекте Независимости у больницы № 1. Водитель BMW ехал по проспекту Независимости со стороны улицы Академической в направлении улицы Петруся Бровки.


Фото: ГАИ Минска

В результате неправильно выбранной скорости не справился с управлением автомобиля и совершил наезд на стоящие автомобили. 36-летний водитель «немца» получил легкие телесные повреждения.

 
Теги: Минск
 
 
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Водитель BMW на проспекте Независимости собрал паровоз из четырех машин - водителю потребовалась помощь медиков. Об аварии сообщили очевидцы. В Минской ГАИ...

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