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Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Ташкенте

27.09.2017 22:25 — Разное | Tut.by  
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Ташкенте (призовой фонд - $226 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/8 финала белоруска, занимающая 119-е место в мировом рейтинге, встречалась с представительницей Германии Татьяной Марией, у которой 53-я позиция, и победила в двух сетах - 6:3, 7:5.

В стартовом матче соревнований в узбекской столице Арина Соболенко уверенно переиграла россиянку Евгению Родину (84-й номер рейтинга WTA) - 6:2, 6:2.

На мужском турнире в китайском Шэньчжэне (призовой фонд - $666 тыс.) ветеран белорусского тенниса Максим Мирный накануне одержал свою 750-ю победу в матчах парного разряда на состязаниях под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов. Юбилейную викторию 40-летнему белорусу помог добыть австриец Филипп Освальд, с которым они переиграли китайский дуэт Мао Синь Гон / Цзе Чжан - 7:6 (7:5), 6:1 и вышли в четвертьфинал.

В матче за выход в полуфинал белорусско-австрийская пара сыграет германско-хорватским тандемом Андре Бегеманн / Франко Шкугор.

Белорус Андрей Василевский и чилийский теннисист Ханс Подлипник-Кастильо в первом раунде встречались с еще одной интернациональной парой - Марсело Мело (Бразилия) / Александр Зверев (Германия) и проиграли - 6:7, 4:6.

 
 
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Ташкенте (призовой фонд - $226 тыс.).

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