АБФФ: вопрос об изменении числа клубов высшей лиги может быть рассмотрен не ранее 2018 года

Вопрос об изменении количества клубов, выступающих в высшей лиге футбольного чемпионата Беларуси, может быть рассмотрен не ранее января 2018 года на заседании исполкома ассоциации "Белорусская федерация футбола". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор международно-правового департамента АБФФ Сергей Ильич, комментируя предложение Минспорта о сокращении высшей лиги и уменьшении господдержки белорусского футбола.



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Сергей Ильич пояснил, что согласно действующему регламенту чемпионата Беларуси, принятому в 2013 году высшим органом АБФФ - конференцией, количество команд высшей лиги было поэтапно увеличено с 12 до 16 в прошлом сезоне.

Таким образом, в нынешнем сезоне по итогам двухкругового турнира элитный дивизион покинут клубы, которые займут 15-16-е места, а им на смену в 2018 году придут две лучшие дружины первой лиги. Что касается дальнейших перспектив, то вопрос об изменениях можно будет рассматривать только в проекции на 2019 год. Представитель АБФФ также подчеркнул, что подавляющее число футбольных специалистов ратует именно за 16 команд - это классический турнир, при котором команды имеют ритмичный календарь.

Сергей Ильич считает, что стратегические решения по проведению национального футбольного первенства не должны приниматься в связи с какими-то популистскими заявлениями или обращениями. По его мнению, постоянные метания от одного формата проведения чемпионата страны к другому ни в коем случае не пойдут на благо развития белорусского футбола.

На прошлой неделе в Министерство спорта и туризма поступило обращение болельщиков , в котором говорилось о необходимости прекратить государственное финансирование профессионального белорусского футбола в связи с низкими результатами.

В ответе на петицию болельщиков, в частности, было сказано, что Минспорт считает целесообразным сократить количество команд, выступающих в высшей лиге футбольного чемпионата Беларуси с 16 до 12. Такая рекомендация была направлена в адрес футбольной федерации.