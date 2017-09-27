Как сдавался матч высшей лиги чемпионата Беларуси, и при чем здесь экс-вратарь команды президента

Суд Первомайского района продолжает рассматривать дело о договорых матчах в белорусском футболе. Во вторник и среду особое внимание было уделено самому громкому случаю — поединку высшей лиги между «Ислочью» и брестским «Динамо».



Александр Алумона (слева). Фото: Ксения Деревяга, ФК "Ислочь"

Именно «Ислочь» больше всех пострадала в деле договорняков. Клуб, резво ворвавшийся в элиту белорусского футбола, был наказан федерацией и понес серьезные финансовые убытки.

Все началось в конце апреля 2016 года. Граждане России Борис Тортунов и Николай Пузанов попросили занимавшегося по версии следствия организацией договорных матчей в первой лиге Вячеслава Замару свести их с кем-нибудь из «Ислочи». Замара помог наладить контакты с ассистентом тренера Владимиром Маковским. На встрече российские гости сделали Маковскому предложение — сдать матч чемпионата Беларуси с брестским «Динамо».

И сразу важно отметить, что речь идет не о последних людях в мире спорта. Борис Тортунов — известный хоккейный вратарь. Он много времени провел в российской Суперлиге, в КХЛ защищал ворота «Витязя», а перед этим отыграл полтора десятка матчей за минское «Динамо». После завершения карьеры был гендиректором первой женской команды Беларуси «Пантера» , выступал за команду президента Беларуси, тренировал вратарей в России и Казахстане.



Борис Тортунов. Фото: metallurg.ru

Владимир Маковский — один из самых талантливых нападающих в истории белорусского футбола. В 1996 он был назван лучшим игроком года в стране, перешел в киевское «Динамо», но из-за высокой конкуренции и низкого самоконтроля заиграть там не смог. После этого карьера форварда пошла по наклонной. Последний официальный матч Маковский сыграл в 2012 году, а в последнее время ассоциировался с «Ислочью», которая выступала в его родном Молодечно. Можно сказать, что он был душой и лицом клуба.



Братья Маковские и Виталий Жуковский на тренировке. Фото: ФК "Ислочь"

Но вернемся непосредственно к организации матча. Владимир Маковский предложение Тортунова и Пузанова сначала воспринял в штыки.

— Я сразу же отказался. Это опасно. Говорил, что ничего хорошего из этого не выйдет, — сказал он в суде.

Россияне продолжили уговаривать. После очередного предложения тренер решил посоветоваться с игроками. В частности, говорил с Александром Тишкевичем и Александром Алумоной. Футболисты, ссылаясь на тяжелую ситуацию с деньгами, сыграть «договорняк» были не против. Владимир Маковский отметил, что «с финансами все было так плохо, что Александру Папушу даже пришлось продать iPhone».

В итоге гости из России и Маковский сошлись на том, что «Ислочь» не выиграет первый тайм. Их устраивал и счет 0:0, что позволяло команде вырвать победу во вторые 45 минут.

Изначально речь шла о 10 000 долларов для участников «договорняка», но, по словам Маковского, на деле ему выдали 8000. По версии следствия, по тысяче получили Александр Тишкевич, Александр Папуш, Андрей Порываев (он, кстати, был изображен на афише матча ), Юрий Рыжко, Иван Денисевич и сам Маковский. Александр Лебедев взял 1400 долларов, а Александр Алумона — 600. Дело в том, что Алумона задолжал Лебедеву деньги, поэтому второй решил часть суммы недодать.



"Ислочь" перед матчем с "Динамо-Брест". Верхний ряд (слева - направо): Ясюкевич, Шагойко, Лебедев, Будаков, Рыжко, Порываев. Нижний ряд: Холодинский, Мисюк, Папуш, Алумона, Денисевич. Тишкевич вышел на замену в конце игры. Фото: Ксения Деревяга, ФК "Ислочь"

Интересно, что Лебедев сначала участвовать в договорном матче отказывался. Более того, он даже забил красивый гол.

— Сперва был против, говорил, что не хочу идти на это. Тем более, команда хорошо начала чемпионат. Но затем сказал, что поступлю, как остальные. Если все будут сдавать игру, то и я с командой.

Вопросы вызывает роль вратаря «Ислочи». Когда россияне спросили у Маковского, кто голкипер команды, то он сказал, что ворота защищает Александр Будаков. Борис Тортунов с удовольствием отметил, что это его земляк, потому с ним он все решит лично. Удивительным образом вскоре Будаков оказался в кафе, где сидел Тортунов с компанией. По мнению Владимира Маковского, это лишь совпадение. Игроки также утверждают, что он к сдаче матча не причастен, но стоит упомянуть еще один момент. По словам Виталия Жуковского, когда схема сдачи матча вскрылась, Александр Тишкевич сказал, что это все произошло из-за приглашения в команду Будакова.

Впрочем, даже без его участия, приблизительно половина стартового состава была в курсе того, что матч будет договорным. За 30 минут до начала игры от россиян поступил сигнал: «договорняк» отменяется, но перед самым свистком организаторы снова все переиграли, вернувшись к изначальному сценарию.

Брестское «Динамо» к тому моменту было аутсайдером чемпионата, а «Ислочь» шла в лидерах, поэтому футболисты рассчитывали, что второго тайма им хватит, чтобы исправить невыигрыш первого. На деле все вышло по-другому: стартовые 45 минут завершились со счетом 2:3, а итог встречи — 2:4. Голы, кстати, забили Алумона и Лебедев.

В течение нескольких дней футболисты получили обещанные деньги. Защитник Юрий Рыжко, впрочем, утверждает, что к договорному матчу не причастен.



Юрий Рыжко. Фото: ФК «Ислочь»

— Тишкевич дважды предлагал мне сыграть «договорняк» с Брестом, но всерьез я его слова не принимал и оба раза отказывал. После игры он подъехал ко мне и дал тысячу долларов. Деньги я взял. Почему? Наверное, из жадности. Но матч я не сдавал, играл в полную силу и не знал, что встреча — договорная. На поле действовал в своем традиционном стиле

Что касается оценки действий игроков, то никакого объективного анализа здесь быть не может, потому несколько странно, что в суде столько внимания уделяется распросам тренеров и футболистов о каких-то ошибках во время матча.

Выступавший в качестве свидетеля офицер честности федерации футбола Виктор Сокол сказал, что смотрел этот поединок и ничего подозрительного не заметил. Более того, по его словам, за пять лет работы на этой должности он вообще не видел ни одного договорного матча, так как определить это просто невозможно.

— Даже самые сильные футболисты допускают ошибки, а все вратари — «пеночники», — отметил Сокол во время дачи показаний.

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский признался, что для него известие о «договорняке» с участием команды стало шоком.



Виталий Жуковский. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Когда первый раз услышал эту информацию, то даже слеза накатила. Потом начались намеки в мой адрес, и я на эмоциях не сдержался, начал говорить на повышенных тонах с оперативником. Тот сразу же извинился. На тренировке потом поднял вопрос, но ребята клялись, что не замешаны в этом.

После выявления договорного матча «Ислочь» лишилась крупного спонсора и семи очков в таблице следующего сезона. Сейчас выбравшийся наверх из самых низших лиг клуб имеет лишь теоретические шансы на сохранение места в элитном дивизионе. По словам Виталия Жуковского, это ставит под угрозу существование команды и всей структуры «Ислочи», включая детскую школу.