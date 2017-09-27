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9-летние хоккеисты после победы в России живьем спели белорусский гимн

28.09.2017 07:46 — Разное | Tut.by  
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9-летние хоккеисты минской «Юности», выигравшие турнир в российском Пскове, на награждении живьем спели белорусский гимн, фонограммы которого не нашлось у организаторов. Отец лучшего бомбардира турнира Юрия Давитяна снял церемонию на видео, сообщает Tribuna.com.

Видео: geo dav

На международном турнире в Пскове команда СДЮШОР «Юность-Минск», составленная из ребят 2008 года рождения, которую тренирует Сергей Плотников, одержала четыре победы, переиграв сверстников из ГСДЮШОР (Санкт-Петербург) — 3:2, ХК «Невский» (Санкт-Петербург) — 3:1, СКА им. Дроздецкого (Санкт-Петербург) — 7:4 и «Айсберг» (Великий Новгород) — 13:1. Белорусы уступили лишь хозяевам турнира из псковского «Торнадо» — 1:3.

Хоккеисты СДЮШОР «Юность-Минск» на один балл обошли ближайших преследователей — питерские команды ГСДЮШОР и «Невский» — и заняли первое место.


Фото: junost.org

Помимо командного приза, награда лучшего бомбардира досталась нападающему СДЮШОР «Юность-Минск» Юрию Давитяну.

Юрий Давитян. Фото: junost.org
 
Теги: Минск
 
 
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9-летние хоккеисты минской "Юности", выигравшие турнир в российском Пскове, на награждении живьем спели белорусский гимн, фонограммы которого не нашлось у...

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