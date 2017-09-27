Кредиты без допкомиссий: на каких условиях дают и сколько нужно платить

Какие кредиты без скрытых комиссий, страховки и дополнительного обеспечения предлагают банки — FINANCE.TUT.BY подготовил обновление самых интересных предложений. Также мы подсчитали, сколько необходимо платить ежемесячно, какая будет итоговая переплата, если взять в долг у банка 1000 рублей на год.
Мы рассматриваем только кредиты с «прозрачными» условиями. По таким кредитам нет дополнительных комиссий, страховок, не нужны поручители или залог, нет запретов на досрочное погашение. Нас в первую очередь интересуют предложения для новых клиентов банков, без особенных условий для оформления.
Сейчас оформить такие кредиты можно под 11,5−18%. Многие банки предлагают сделать это без справки о доходах. Например, МТБанк предлагает оформить кредит в размере до 15 000 рублей без предоставления справки о доходах. Белинвестбанк, БТА Банк могут одолжить до 5000 рублей без документов с подтверждением доходов, а сумму до 3000 рублей — Абсолютбанк, Банк Москва — Минск, БПС-Сбербанк, Идея Банк.
У Банка «Решение», БТА Банка и БПС-Сбербанка продолжают действовать специальные условия в первые месяцы после оформления кредита. Банк «Решение» по кредиту «Подаркам быть» снижает в первые два месяца ставку до 9,99%, БПС-Сбербанк — в первые 6 месяцев снижает до 11,5−12,5%, а БТА Банк по кредиту «5 звезд» снижает ставку на первые 30 дней до 10,99%.
Максимальную сумму кредита предлагает Банк Москва — Минск — 25 000 рублей.
до 60 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5 000 рублей
БПС-Сбербанк, «Пора действовать» 11,5% первые 6 месяцев, потом 15% (-0,5%), без справки о доходах: 12,5% первые 6 месяцев, потом 16% (-0,5%)
до 60 месяцев, до 10 000 рублей (+4000), без справки о доходах до 3 000 рублей
БТА Банк, «5 звезд» 10,99% первые 30 дней, потом 14,99%
до 12 месяцев, до 5 000 рублей, без справки о доходах до 5 000 рублей
Банк ВТБ (Беларусь), «Испытательный» 18% (-1,5%)
до 12 месяцев, до 5 000 рублей, справка о доходах для любой суммы
Идея Банк, «Простой» 29%
до 30 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 3 000 рублей
Цептер Банк, «На удачу» 15,99%
до 36 месяцев, до 5 000 рублей, справка о доходах для любой суммы
Франсабанк, «Возможно все» 14,5% при сроке от 13 до 60, 15,5% при сроке кредита от 60 до 84 мес (+1,5−2,5%)
до 84 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы
Сколько придется платить?
Для того, чтобы понять, во сколько подобный кредит может обойтись кредитополучателю, мы рассчитаем ежемесячный платеж и итоговую переплату для срока кредита 1 год и суммы 1000 рублей. Для удобства в таблице указана ставка, под которую делался расчет.
Банк «Решение», «Подаркам быть»
9,99% первые 2 месяца, потом 18%
53,60*
178,98
Беларусбанк, потребительский кредит
12,5%
100,38
72,92
Белинвестбанк, «Личный выбор»
14,53%
102,80
70,01
БПС-Сбербанк, «Пора действовать»
11,5% первые 6 месяцев, потом 15%
104,66
75,63
БТА Банк, «5 звезд»
10,99% первые 30 дней, потом 14,99%
первые 30 дней 87, затем 91
88
Идея Банк, «Простой»
29%
97
164
РРБ-Банк, «12 месяцев»
14%
89,79
77,48
Цептер Банк, «На удачу»
15,99%
96,66
86,62
Франсабанк, «Возможно все»
14,5%
90,02*
80,24
Самый маленький ежемесячный платеж для наших условий сейчас (1000 рублей на 12 месяцев) предлагает РРБ-Банк — 89,79 рубля, а самая маленькая итоговая переплата у Паритетбанка и Технобанка — 69,81 рубля и 69,88 рубля соответственно.
* Уточним, что для Банка «Решение» расчет производился на срок 24 месяца, а для Франсабанка — на 13 месяцев, так как это минимальные сроки для выбранных продуктов.
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