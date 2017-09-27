Кредиты без допкомиссий: на каких условиях дают и сколько нужно платить

Какие кредиты без скрытых комиссий, страховки и дополнительного обеспечения предлагают банки — FINANCE.TUT.BY подготовил обновление самых интересных предложений. Также мы подсчитали, сколько необходимо платить ежемесячно, какая будет итоговая переплата, если взять в долг у банка 1000 рублей на год.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Мы рассматриваем только кредиты с «прозрачными» условиями. По таким кредитам нет дополнительных комиссий, страховок, не нужны поручители или залог, нет запретов на досрочное погашение. Нас в первую очередь интересуют предложения для новых клиентов банков, без особенных условий для оформления.

Сейчас оформить такие кредиты можно под 11,5−18%. Многие банки предлагают сделать это без справки о доходах. Например, МТБанк предлагает оформить кредит в размере до 15 000 рублей без предоставления справки о доходах. Белинвестбанк, БТА Банк могут одолжить до 5000 рублей без документов с подтверждением доходов, а сумму до 3000 рублей — Абсолютбанк, Банк Москва — Минск, БПС-Сбербанк, Идея Банк.

У Банка «Решение», БТА Банка и БПС-Сбербанка продолжают действовать специальные условия в первые месяцы после оформления кредита. Банк «Решение» по кредиту «Подаркам быть» снижает в первые два месяца ставку до 9,99%, БПС-Сбербанк — в первые 6 месяцев снижает до 11,5−12,5%, а БТА Банк по кредиту «5 звезд» снижает ставку на первые 30 дней до 10,99%.

Максимальную сумму кредита предлагает Банк Москва — Минск — 25 000 рублей.

Посмотреть таблицу: Банк, кредит Cтавка Максимальный cрок, максимальная сумма, справка о доходах Белорусский Народный Банк,

«Оранжевая мечта» 18%

до 36 месяцев, до 15 000 рублей (+5000), справка о доходах для любой суммы МТБанк,

«Проще простого» 16%

до 12 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах Технобанк,

«Обыкновенный кредит Лайт» 12,9%

до 12 месяцев, до 2 000 рублей, справка о доходах для любой суммы РРБ-Банк,

«12 месяцев» 14%

до 12 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Абсолютбанк,

«Гостеприимный кредит» 17,9% (-1% за месяц)

до 24 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 3 000 рублей Банк Москва-Минск,

«На ЛИЧНОЕ» 17%

до 60 месяцев (+12 мес), до 25 000 рублей, без справки о доходах до 3 000 рублей Паритетбанк,

«Праздничный» 13% (15% — без справки о доходах) при сроке до 7 месяцев, 13,7% (17% — без справки о доходах) при сроке до 12 месяцев.

до 12 месяцев, до 5 000 рублей, без справки о доходах до 2 000 рублей Альфа-Банк,

«По плечу» 18%

до 12 месяцев, до 1 500 рублей (+1500 рублей), без справки о доходах Банк БелВЭБ,

«Спрынтар» 11,5−16,5% в зависимости от срока

до 48 месяцев, до 12 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Банк «Решение»,

«Подаркам быть» 9,99% первые 2 месяца, потом 18% (-1%)

до 48 месяцев, до 7 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Беларусбанк,

Потребительский кредит 12,5 — 16,5% в зависимости от срока (-0,5%)

до 60 месяцев, сумма не ограничена, справка о доходах для любой суммы Белинвестбанк,

«Личный выбор» 14,23%-15,73% (-0,09%)

до 60 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5 000 рублей БПС-Сбербанк,

«Пора действовать» 11,5% первые 6 месяцев, потом 15% (-0,5%), без справки о доходах: 12,5% первые 6 месяцев, потом 16% (-0,5%)

до 60 месяцев, до 10 000 рублей (+4000), без справки о доходах до 3 000 рублей БТА Банк,

«5 звезд» 10,99% первые 30 дней, потом 14,99%

до 12 месяцев, до 5 000 рублей, без справки о доходах до 5 000 рублей Банк ВТБ (Беларусь),

«Испытательный» 18% (-1,5%) до 12 месяцев, до 5 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Идея Банк,

«Простой» 29%

до 30 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 3 000 рублей Цептер Банк,

«На удачу» 15,99%

до 36 месяцев, до 5 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Франсабанк,

«Возможно все» 14,5% при сроке от 13 до 60, 15,5% при сроке кредита от 60 до 84 мес (+1,5−2,5%)

до 84 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Посмотреть таблицу: Банк, кредит, ставка Максимальный cрок, максимальная сумма, справка о доходах Белорусский Народный Банк, «Оранжевая мечта»

18%

до 36 месяцев, до 15 000 рублей (+5000), справка о доходах для любой суммы МТБанк, «Проще простого»

16%

до 12 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах Технобанк, «Обыкновенный кредит Лайт»

12,9%

до 12 месяцев, до 2 000 рублей, справка о доходах для любой суммы РРБ-Банк, «12 месяцев»

14%

до 12 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Абсолютбанк, «Гостеприимный кредит»

17,9% (-1% за месяц)

до 24 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 3 000 рублей Банк Москва-Минск, «на ЛИЧНОЕ»

17%

до 60 месяцев (+12 мес), до 25 000 рублей, без справки о доходах до 3 000 рублей Паритетбанк, «Праздничный»

13% (15% — без справки о доходах) при сроке до 7 месяцев, 13,7% (17% — без справки о доходах) при сроке до 12 месяцев.

до 12 месяцев, до 5 000 рублей, без справки о доходах до 2 000 рублей Альфа-Банк, «По плечу»

18%

до 12 месяцев, до 1 500 рублей (+1500 рублей), без справки о доходах Банк БелВЭБ, «Спрынтар»

11,5−16,5% в зависимости от срока

до 48 месяцев, до 12 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Банк «Решение», «Подаркам быть»

9,99% первые 2 месяца, потом 18% (-1%)

до 48 месяцев, до 7 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Беларусбанк, потребительский кредит

12,5 — 16,5% в зависимости от срока (-0,5%)

до 60 месяцев, сумма не ограничена, справка о доходах для любой суммы Белинвестбанк, «Личный выбор»

14,23%-15,73% (-0,09%)

до 60 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5 000 рублей БПС-Сбербанк, «Пора действовать»

11,5% первые 6 месяцев, потом 15% (-0,5%), без справки о доходах: 12,5% первые 6 месяцев, потом 16% (-0,5%)

до 60 месяцев, до 10 000 рублей (+4000), без справки о доходах до 3 000 рублей БТА Банк, «5 звезд»

10,99% первые 30 дней, потом 14,99%

до 12 месяцев, до 5 000 рублей, без справки о доходах до 5 000 рублей Банк ВТБ (Беларусь), «Испытательный»

18% (-1,5%) до 12 месяцев, до 5 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Идея Банк, «Простой»

29%

до 30 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 3 000 рублей Цептер Банк, «На удачу»

15,99%

до 36 месяцев, до 5 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Франсабанк, «Возможно все»

14,5% при сроке от 13 до 60, 15,5% при сроке кредита от 60 до 84 мес (+1,5−2,5%)

до 84 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Сколько придется платить?

Для того, чтобы понять, во сколько подобный кредит может обойтись кредитополучателю, мы рассчитаем ежемесячный платеж и итоговую переплату для срока кредита 1 год и суммы 1000 рублей. Для удобства в таблице указана ставка, под которую делался расчет.

Посмотреть таблицу: Банк, кредит Ставка Максимальный ежемесячный платеж, рублей Итоговая переплата за весь срок, рублей Белорусский Народный Банк,

«Оранжевая мечта» 18% 91,68 100,16 МТБанк,

«Проще простого» 16% 90,73 88,76 Технобанк,

«Обыкновенный кредит Лайт» 12,9% 94,08 69,88 РРБ-Банк,

«12 месяцев» 14% 89,79 77,48 Абсолютбанк,

«Гостеприимный кредит» 17,9% 91,63 99,56 Банк Москва-Минск,

«На ЛИЧНОЕ» 17% 91,20 94,40 Паритетбанк,

«Праздничный» 13,7% 97,25 69,81 Альфа-Банк,

«По плечу» 18% 91,68 100,16 Банк БелВЭБ,

«Спрынтар» 14,5% 90,02 80,24 Банк ВТБ (Беларусь),

«Испытательный» 18% 91,68 100,16 Банк «Решение»,

«Подаркам быть» 9,99% первые 2 месяца, потом 18% 53,60* 178,98 Беларусбанк,

Потребительский кредит 12,5% 100,38 72,92 Белинвестбанк,

«Личный выбор» 14,53% 102,80 70,01 БПС-Сбербанк,

«Пора действовать» 11,5% первые 6 месяцев, потом 15% 104,66 75,63 БТА Банк,

«5 звезд» 10,99% первые 30 дней, потом 14,99% первые 30 дней 87, затем 91 88 Идея Банк,

«Простой» 29% 97 164 Цептер Банк,

«На удачу» 15,99% 96,66 86,62 Франсабанк,

«Возможно все» 14,5% 90,02* 80,24

Посмотреть таблицу: Максимальный ежемесячный платеж, рублей Итоговая переплата за весь срок, рублей Абсолютбанк, «Гостеприимный кредит»

17,9% 91,63 99,56 Банк Москва-Минск, «на ЛИЧНОЕ»

17% 91,20 94,40 Белорусский Народный Банк, «Оранжевая мечта»

18% 91,68 100,16 МТБанк, «Проще простого»

16% 90,73 88,76 Паритетбанк, «Праздничный»

13,7% 97,25 69,81 Технобанк, «Обыкновенный кредит Лайт»

12,9% 94,08 69,88 Альфа-Банк, «По плечу»

18% 91,68 100,16 Банк БелВЭБ, «Спрынтар»

14,5% 90,02 80,24 Банк ВТБ (Беларусь), «Испытательный»

18% 91,68 100,16 Банк «Решение», «Подаркам быть»

9,99% первые 2 месяца, потом 18% 53,60* 178,98 Беларусбанк, потребительский кредит

12,5% 100,38 72,92 Белинвестбанк, «Личный выбор»

14,53% 102,80 70,01 БПС-Сбербанк, «Пора действовать»

11,5% первые 6 месяцев, потом 15% 104,66 75,63 БТА Банк, «5 звезд»

10,99% первые 30 дней, потом 14,99% первые 30 дней 87, затем 91 88 Идея Банк, «Простой»

29% 97 164 РРБ-Банк, «12 месяцев»

14% 89,79 77,48 Цептер Банк, «На удачу»

15,99% 96,66 86,62 Франсабанк, «Возможно все»

14,5% 90,02* 80,24

Самый маленький ежемесячный платеж для наших условий сейчас (1000 рублей на 12 месяцев) предлагает РРБ-Банк — 89,79 рубля, а самая маленькая итоговая переплата у Паритетбанка и Технобанка — 69,81 рубля и 69,88 рубля соответственно.

* Уточним, что для Банка «Решение» расчет производился на срок 24 месяца, а для Франсабанка — на 13 месяцев, так как это минимальные сроки для выбранных продуктов.

Данные по кредитам приведены на 26 сентября.

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