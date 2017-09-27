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Кредиты без допкомиссий: на каких условиях дают и сколько нужно платить

28.09.2017 08:01 — Разное | Tut.by  
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Какие кредиты без скрытых комиссий, страховки и дополнительного обеспечения предлагают банки — FINANCE.TUT.BY подготовил обновление самых интересных предложений. Также мы подсчитали, сколько необходимо платить ежемесячно, какая будет итоговая переплата, если взять в долг у банка 1000 рублей на год.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Мы рассматриваем только кредиты с «прозрачными» условиями. По таким кредитам нет дополнительных комиссий, страховок, не нужны поручители или залог, нет запретов на досрочное погашение. Нас в первую очередь интересуют предложения для новых клиентов банков, без особенных условий для оформления.

Сейчас оформить такие кредиты можно под 11,5−18%. Многие банки предлагают сделать это без справки о доходах. Например, МТБанк предлагает оформить кредит в размере до 15 000 рублей без предоставления справки о доходах. Белинвестбанк, БТА Банк могут одолжить до 5000 рублей без документов с подтверждением доходов, а сумму до 3000 рублей — Абсолютбанк, Банк Москва — Минск, БПС-Сбербанк, Идея Банк.

У Банка «Решение», БТА Банка и БПС-Сбербанка продолжают действовать специальные условия в первые месяцы после оформления кредита. Банк «Решение» по кредиту «Подаркам быть» снижает в первые два месяца ставку до 9,99%, БПС-Сбербанк — в первые 6 месяцев снижает до 11,5−12,5%, а БТА Банк по кредиту «5 звезд» снижает ставку на первые 30 дней до 10,99%.

Максимальную сумму кредита предлагает Банк Москва — Минск — 25 000 рублей.

Посмотреть таблицу:

Посмотреть таблицу:

Сколько придется платить?

Для того, чтобы понять, во сколько подобный кредит может обойтись кредитополучателю, мы рассчитаем ежемесячный платеж и итоговую переплату для срока кредита 1 год и суммы 1000 рублей. Для удобства в таблице указана ставка, под которую делался расчет.

Посмотреть таблицу:

Посмотреть таблицу:

Самый маленький ежемесячный платеж для наших условий сейчас (1000 рублей на 12 месяцев) предлагает РРБ-Банк — 89,79 рубля, а самая маленькая итоговая переплата у Паритетбанка и Технобанка — 69,81 рубля и 69,88 рубля соответственно.

* Уточним, что для Банка «Решение» расчет производился на срок 24 месяца, а для Франсабанка — на 13 месяцев, так как это минимальные сроки для выбранных продуктов.

Данные по кредитам приведены на 26 сентября.

Выбрать подходящий кредит в банках Беларуси:

 
Теги: Минск
 
 
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Какие кредиты без скрытых комиссий, страховки и дополнительного обеспечения предлагают сейчас банки.

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