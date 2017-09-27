Зима на подходе, а мы уже протестировали бюджетные зимние шины популярной размерности 205/55 R16. Участие в тесте приняли уже известные модели и новинки сезона. Десять комплектов шин прошли испытания зимними дорогами и асфальтом. Парочку приятных сюрпризов преподнесла отечественная «Белшина». Но давайте обо всем по-порядку.





На зимнем полигоне в Финляндии мы тестировали десять комплектов шин: Nokian Nordman RS2, Gislaved Soft Frost 200, Cordiant Winter Drive, Hankook Winter I*Cept iZ2, Dunlop Winter Maxx WM01, Kumho I`Zen KW31, Sava Eskimo Ice, Белшина Artmotion Snow Bel-317, Viatti Brina V521, Nitto Therma Spike.

Самыми дорогими в нашем тесте оказались шины Dunlop — 195 рублей, а вот дешевле всего обойдутся российские Cordiant — 93 рубля. Но все шины так или иначе относятся к бюджетной линейке в своих модельных рядах.

Зимняя часть тестов проводилась на заполярном полигоне на льду и снегу при температуре −10…−8°С. Весенняя часть тестов прошла при температуре +5…+7°С.

Испытание льдом

Лед — не самое приятное покрытие для фрикционных шин, но если они скандинавского типа, то должны хорошо проявлять себя даже в таких условиях.



В торможении на льду разбежка между первым и последним местом составила 4 метра. При торможении со скорости 25 км/ч это довольно много.



В упражнении «Разгон на льду» ситуация практически не изменилась, лишь Hankook и Sava поменялись местами. Впрочем, для кого-то результаты этого испытания могут не иметь решающего значения при выборе шин.





Но вот способность шины удерживаться в повороте, то есть уровень поперечного сцепления, важный показатель. Его мы оцениваем, двигаясь с максимально возможной скоростью по ледяному кругу.



Здесь неожиданно на второе место вышли шины Viatti, четверка аутсайдеров не изменилась. Но для более всесторонней оценки поведения и шин, и автомобиля на льду мы проводим серию заездов по извилистой ледяной трассе. Кроме времени прохождения круга мы субъективно оцениваем управляемость автомобиля.



Главным сюрпризом стало отнюдь не первое место Cordiant (хотя российские шины удивили), а седьмое место «Белшины». Причем проигрыш лидерам не так велик, а для себя мы отметили, что автомобиль на отечественных шинах едет пусть и не слишком быстро, но зато предсказуемо, а значит — безопасно. Nitto же откровенно провалились в этом тесте, проиграв даже предпоследнему месту около 4 секунд.

Испытание снегом





Если испытания на льду быстро выявляют недостатки в конструкции шины, то вот снег — уже не такое требовательное покрытие. В торможении разброс результатов составил всего 7%.





Не можем не отметить прекрасный четвертый результат «Белшины». Лидеру она проиграла метр тормозного пути. Nitto умудрились провалиться и на снегу, показав наибольший тормозной путь.



В разгоне на снегу разброс результатов вырос уже до 15%. При этом первая шестерка уложилась в разницу в пределах 5%. «Белшина», увы, оказалась в тройке замыкающих, хотя по факту проигрыш аутсайдеров не превышает полутора секунд.





Несмотря на отличные результаты в торможении, шины Hankook оказались на последнем месте в управляемости на извилистой снежной трассе, проиграв лидеру — шинам Sava — порядка трех секунд. «Белшина» оказалась на седьмом месте, продемонстрировав хорошее сцепление. Но проехать быстрее помешала склонность к заносам.

Испытание асфальтом

В крупных городах, где дороги зимой содержатся в относительной чистоте, большую часть времени шины проводят на асфальте. Сюда же можно добавить периоды межсезонья, когда температуры уже низкие, но снега еще нет. В таких условиях зимние шины тоже должны обеспечивать безопасность. На асфальте, сухом и мокром, мы проводим тесты на торможение, а также оцениваем управляемость на мокром асфальте.

Часто так случается, что шины, которые не слишком успешно выступали в зимних испытаниях, проявляют себя на асфальте. Именно это произошло с «Белшиной».





В торможении на мокром асфальте лучший результат показали шины Sava. Неожиданный второй результат — у «Белшины». А самый длинный тормозной путь оказался у Dunlop и Kumho — они «уехали» на 4 метра дальше лидеров.





На сухом асфальте Nokian поднялись на первое место, «Белшина» опустилась до шестой позиции, проиграв лидеру чуть больше метра, что нельзя считать провалом.





Последний сюрприз преподнесла «Белшина» с тесте на управляемость на мокром асфальте.





Быстрее всего трассу мокрой управляемости удалось проехать на шинах Sava. Четвертое место «Белшины» — отличный результат. Кроме неплохого абсолютного времени прохождения трассы мы отметили надежное и понятное поведение автомобиля на отечественных шинах.

Сопротивление качению





Сопротивление качению шин оценивается на специальном стенде. Параметр указывает на то, насколько легко катится шина по дороге. Чем меньше этот показатель, тем более экономичной будет езда на таких шинах.

Результаты и оценки

Результаты всех испытаний с оценками можно посмотреть в финальной таблице . Если проанализировать промежуточные баллы, то окажется, что в асфальтовой части программы Belshina Artmotion Snow заняла пятое место, пропустив вперед только именитые брэнды. Но итоговое девятое место белорусским шинникам досталось за недостаток сцепления на льду.

Занявшие первое место Nokian Nordman RS2 отлично проявили себя во всех «ледяных» дисциплинах, уверенно держались на снегу и лучше всех тормозили на сухом асфальте. Но стоят от 142 рублей. Рекомендуем тем, кто живет за городом и чаще всего ездит по снегу и льду.

Совсем немного финским шинам российского производства проиграли словацкие Gislaved Soft*Frost 200. Но они вытянули за счет хороших показателей на асфальте, хотя в зимних испытаниях тоже не отставали от лидера. Хорошие универсальные шины, но цена чуть выше средней — 150 рублей.

Корейские Hankook Winter I*Cept iZ2 лучше всех тормозили на снегу и ни разу не провалились в остальных дисциплинах, за что и получили заслуженное третье место. При цене 140 рублей можно их выбрать в качестве универсальной «обувки», если нет доверия к российскому продукту.

Польская Sava Eskimo Ice хорошо управлялась на снегу и мокром асфальте, но провалилась в разгоне на снегу. Остальные показатели были средними, поэтому четвертое место. При этом цена не самая низкая — 129 рублей.

Российские шины с невнятным название Viatti Brina V521 по итогам теста заняли пятое место. Ни в одном из испытаний они не выстрелили, но и не провалились. Поэтому при цене в 96 рублей их можно считать удачным приобретением для тех, кто не любит тратить лишние деньги.

Занявшие шестое место Cordiant Vinter Drive оправдали свое название, опередив всех конкурентов в управляемости на льду. Но при этом показали худший результат в торможении на сухом асфальте. Впрочем, при самой низкой цене — 93 рубля — вполне приемлемые шины для умеренных зим.

Китайские Kumho I`Zen KW31 и японские Dunlop Winter Maxx WM01 набрали почти одинаковое количество баллов, заняв седьмое и восьмое места соответственно. Во всех показателях они были чуть ниже среднего, но без явных провалов. При этом китайские шины стоят 167 рублей, а японские — 195 (самые дорогие в нашем тесте), так что более рациональным выбором будут как раз китайские шины.

Девятое место досталось отечественным шинам. Причина невысокого места — неважные результаты на льду, но зато уверенное поведение на асфальте, как сухом, так и мокром. При цене 107 рублей Belshina ArtMotion Snow можно смело рекомендовать тем, кто большую часть времени проводит на чистых городских дорогах, изредка попадая на снег. А еще наши шины могут похвастаться большой глубиной протектора — 10 мм.

Японские шины Nitto Therma Spike ничем особенным себя не проявили, показав при этом худшие результаты в трех дисциплинах — управляемость на льду, торможение на снегу и управляемость на мокрой трассе. При цене 138 рублей есть смысл посмотреть в сторону других производителей.