Дмитрий Судник окончил факультет журналистики БГУ, но уже с третьего курса работал в туризме. Сначала был сопровождающим на автобусах в Болгарию, потом продавал путевки и оформлял документы для виз. Полтора года назад Дмитрий переехал в ОАЭ. За это время он успел пожить в трех эмиратах, посетить несколько соседних стран, выучить английский и узнать о том, как экономно жить в одной из самых дорогих стран мира.





— Дима, чем сегодня ты занимаешься в ОАЭ?

— Я работаю отельным гидом. Моя работа заключается в том, чтобы оказать информационную поддержку туристам (провести welcome-встречу, рассказать, что можно делать в стране, а что нельзя) и продать экскурсии. Таких встреч у меня несколько в день. Когда я только приехал в страну, то был «закреплен» за одним отелем. Но после получил права, мне выдали служебную машину, и я часто был на так называемых объездах. За день мог провести по пять-шесть встреч в разных отелях. Работаю шесть дней в неделю, выходной в пятницу. Для ОАЭ «шестидневка» − это нормальный график, особенно для сферы обслуживания. Мне еще повезло, что пятница является официальным выходным и я могу провести этот день с друзьями, которые работают 5/2.

— Откуда возникло желание переехать в ОАЭ? Где искал работу?

— Мой переезд получился спонтанным. На тот момент я работал в Беларуси в туристическом агентстве, прошло несколько недель после моего трудоустройства. Как-то одна из коллег сказала, что на почту пришла рассылка: в ОАЭ требовались отельные гиды.

До этого я никогда не интересовался рабочей почтой, не проверял ее, а здесь думаю: «Дай-ка посмотрю, куда нужно лететь. Что? Эмираты? Уже готов. Вылетаю».

Нашел письмо, отправил резюме. Через пару часов уточнили, женат ли я и когда могу приступить к работе. Узнав, что я не женат и готов вылетать хоть завтра, запросили данные для визы. Через неделю она у меня была на руках.

— Как решил вопрос с жильем — искал сам, через знакомых или компания предоставляла?

— В первое время мне предоставлялось бесплатное жилье от компании. Это частая практика в ОАЭ. В квартире — две комнаты, в каждой комнате — по два человека. Звучит неплохо, но это далеко не самое лучшее место, уж поверьте. Наши общежития лучше. Тем более что апартаменты были в Шардже, в самом строгом эмирате. Чтобы отдохнуть, нужно было ехать в Дубай или Аджман (соседние эмираты. — Прим. автора).

В ОАЭ все ездят на машинах, поэтому с общественным транспортом большие проблемы. Много ездил на такси. Но только одна поездка в Дубай обходилась в 30 у.е., в Аджман — 10 у.е. Поэтому я решил снять квартиру: сначала жил в Аджмане, но потом стало скучно, и я переехал в Дубай. А получение прав очень упростило возможность перемещения.





— Процедура сдачи прав в ОАЭ и Беларуси отличается?

Я сдавал не с нуля. В Минске получил права, здесь нужно было пересдать теорию и практику, без обучения. Повезло, что на тот момент являлся резидентом Шарджи, т.е. сдавал на права в полиции этого эмирата. Получилось гораздо дешевле, чем в Дубае. Я потратил максимум 300 у.е., тогда как знакомые в Дубае отдавали по 3000 у.е.

Нюансов в правилах дорожного движения хватает. Если у нас висит знак «STOP» на повороте, то нужно обязательно остановиться и только потом поехать. У них ─ если машин нет, нужно ехать без остановки. Существуют и другие детали, которые обязательно нужно знать. Белорусы, россияне, украинцы, у которых водительский стаж на родине от 10 лет, часто не могут сдать. Они считают себя асами, не берут пробных уроков. Мне одно занятие с инструктором обошлось примерно в 80 у.е. Зато сдал все с первого раза, хотя теорию на английском выучить было проблематично. Когда я только переехал, то особо не знал языка.

— Дешевое топливо, хорошие дороги… Настоящий рай для автомобилистов!

— Когда садишься за руль, нужно быть готовым, что, несмотря на широкие дороги, ты все время будешь стоять в пробках. Многие живут в Аджмане и Шардже, потому что там дешевле, а на работу ездят в Дубай из-за более высоких зарплат. Дорога утром в Дубай занимает два часа, то же самое вечером. Пользоваться общественным транспортом удобно только в случае, если живешь в Дубае по линии метро.

Еще один нюанс: недавно в ОАЭ ввели новые штрафы за превышение скорости. Раньше штраф был около 200 у.е. Сейчас раз в пять больше. Штрафуют за все, даже если у тебя грязный автомобиль.





— Ты упомянул о том, что несколько раз менял жилье. Какая средняя стоимость аренды в разных эмиратах?

— Дубай, Шарджа и Аджман − это три из шести эмиратов. Большая агломерация протяженностью 50 километров: Дубай перерастает в Шарджу, а Шарджа − в Аджман. Самое дешевое жилье в Аджмане (600−700 у.е.), в Шардже немного дороже (800 у.е.). В Дубае ценник стартует от 900 у.е. Самое дорогое жилье — в престижном районе Дубай Марина, там аренда в месяц — от 2700 у.е. в месяц за небольшую квартиру-студию. Жить в виллах, как местные, — это уже не по нашу душу. Самый дорогой и богатый Эмират — Абу-Даби. Жилье там дороже, зарплаты выше. Дубай − просто раскрученное для туристов место.

Я живу в Дубае. За квартиру на двоих мы платим около 1000 у.е. В нашем доме есть небольшой бассейн, сауна, тренажерный зал. На первом этаже — консьерж. Это все входит в стоимость.

К фиксированной оплате нужно добавить коммунальные платежи. Еще примерно 130 у.е. Отдельная статья расходов — домашний интернет, который обойдется от 100 у.е. в месяц. Пакет мобильного интернета в 6 Гб — еще 80 у.е. Здесь только два сотовых оператора, они монополисты и держат рынок. Я экономлю, поэтому пользуюсь только бесплатным wi-fi, который есть в отелях и общественных местах — моллах, на некоторых пляжах.





— В ОАЭ очень высокие цены на продукты. Творог, который стоит в Беларуси 2 рубля, в эмиратах — в 8 раз больше. Ты много тратишь на еду?

— Чаще всего я ем дома. Тут дороже, конечно, чем в Беларуси, но в ОАЭ можно как с большим успехом тратить деньги, так и экономить их. Например, есть магазины с продуктами, у которых вот-вот закончится срок годности. К примеру, там мы покупаем аналог сметаны, который стоит менее 0,3 у.е. Из общепита самое простое — это фудкорты в моллах, где можно покушать за 10−15 у.е. на человека. В ресторанах, само собой, будет дороже. Творог действительно дорогой, поэтому в ОАЭ я практически не ем молочных продуктов.

Вообще, еда здесь — на любой вкус. Население ОАЭ 9 миллионов, из них местных — около 1 миллиона. Люди приехали из совершенно разных стран, поэтому и кухня на любой вкус. Много русских ресторанов и магазинов. Некоторые переживают, что ОАЭ мусульманская страна и здесь нет свинины. Ничего подобного. Есть специализированные отделы в супермаркетах с надписью «продукты не для мусульман», там можно найти свинину. То же самое касается и алкоголя, но в каждом эмирате — свои правила на этот счет.

— Свинину найти можно, а алкоголь?

— Шарджа — самый строгий эмират, там вы не найдете алкоголя ни в магазинах, ни в отелях. В Дубае есть магазины, но чтобы покупать алкоголь, нужно получить письменное разрешение в муниципалитете. Берешь справку с работы, и тебе дают квоту пропорционально зарплате. Но никто не заморачивается. Многие мусульмане тоже пьют алкоголь, поэтому все ездят в Аджман. Я был еще в одном эмирате ─ Умм-эль-Кайвайн. Такого большого алкогольного супермаркета в жизни не видел: там можно найти алкоголь из любой точки мира — Чили, Кореи, Японии, России, Ливана… Все что угодно.

— Как проводишь свободное время? Что посоветуешь нашим землякам, которые собираются ехать в ОАЭ?

— В Дубае есть развлечения на любой вкус и кошелек. Можно просто гулять по моллу среди местных (так делали одни из моих туристок из Украины, которые искали мужа-шейха), а можно подняться на Бурдж Халифу, поплавать на яхте в Дубай Марине, посетить парк аттракционов Ferrari World или сад бабочек Butterfly Garden, или сад цветов Miracle Garden. Зимой открывается крупнейшая выставка товаров из всех стран мира. Меня больше всего впечатлил полет на гидроплане и мечеть шейха Заида в Абу-Даби. Еще можно посетить соседние страны, так, я съездил в Оман. Относительно недалеко расположены Шри-Ланка, Иордания, Мальдивы. Туда можно найти недорогие билеты.

Что касается ценника: пиво в барах 8 у.е., кино — 19 у.е., а парки развлечений — от 70 у.е. В мечеть вход бесплатный.

— Белорусов в эмиратах много?

— Я почти не встречал. Туристов из Синеокой тоже мало. Понимаю, что украинцев и россиян больше в целом, но тут даже в процентном соотношении белорусов мало. Если и едут, то в самые бюджетные отели. Почему так? Дорогая страна, и единственный прямой перелет осуществляет одна из самых дорогих авиакомпаний мира Emirates. Рейс есть только в Абу-Даби, а оттуда в Дубай еще 120 км. Жаль, что из Минска не летают местные лоукостеры — авиакомпании FlyDubai и Airarabia. Из Москвы или Киева сюда можно добраться в среднем за 260−270 у.е., иногда по акциям выходит дешевле. Плюс гражданам России, к примеру, не нужна виза.

Но в последнее время некоторые из наших соотечественников стали приезжать сами. Особенно те, кто уже не в первый раз и знает, как все устроено. Открывают визу через знакомых в турагентствах, вылетают из Катовице (Польша), самостоятельно бронируют апартаменты через booking. Так выходит дешевле.

— Забавные случаи с нашими туристами можешь припомнить?

— Как только «наши» (под «нашими» я подразумеваю всех русскоязычных) не издеваются над названиями! Дубай часто называют Дубайском или говорят, что отдыхали не в Дубае, а в Дубаях (ударение на последний слог). Самое высокое здание в мире, знаменитую Бурдж Халифу, называют и сосулькой, и мечом… Другие названия упоминать не буду, неприлично. А вот самое смешное название местной валюты, с которым я сталкивался, — это «дерьмахи» вместо «дирхамы».

— В Рамадан правила ужесточаются. Днем в общественных местах запрещено курить, есть и даже пить воду. За это могут дать штраф. Продуктовые магазины работают, днем мусульмане туда не заходят, а все остальные покупают и уходят домой. Мужчинам неприлично ходить в коротких шортах и майке-алкоголичке, девушкам ─ в одежде выше колена. Но наших запреты не всегда останавливают, из-за этого могут возникать неприятные ситуации. Вообще я бы не разграничивал наши/ не наши. Все от человека зависит, а не от его национальной принадлежности.





— А как обстоят дела с зарплатами?

— Зарплаты очень сильно разнятся, причем все зависит зачастую не от твоих навыков и знаний, а от национальности. Некоторые местные, которые не получили хорошее образование, могут работать в отелях, но их зарплата будет намного выше, чем у индийцев, пакистанцев или филиппинцев — для них самые низкие расценки. Затем по рейтингу зарплат идут специалисты из стран бывшего СССР — белорусы, русские, украинцы. Больше всех получают американцы и европейцы с хорошим образованием, арабы, которые приехали в ОАЭ из Иордании, Саудовской Аравии. К примеру, мой друг, архитектор, зарабатывает около 3200 у.е. в месяц. Но самые высокие доходы у местных. У меня есть знакомый, который работает в пожарном отделении в аэропорту в Шардже. Его зарплата — около 10 000 у.е.

Плюс для местных есть много льгот. При рождении ребенка семья получает 20 000 у.е. В случае свадьбы между гражданами страны правительство выделяет деньги на покупку дома.

— Есть вещи, которые раздражают?

— Ты в этой стране никто. Ты просто приехал сюда поработать, тебя «юзают». Если ты останешься без работы или закончится виза резидента, ты обязан отсюда уехать. Девушка, даже если выйдет замуж за гражданина, никогда не получит гражданства, только ее дети, рожденные в браке. Мужчина, даже если женится на местной, не может рассчитывать и на это.

Такая жесткая политика связана с тем, что у местных очень много привилегий. К примеру, покупаешь сим-карту и получаешь бесплатный интернет на год. Или можешь купить в рассрочку, под нулевой процент, машину, поэтому они все и ездят на хороших, новых авто. А мне как будто интернет не нужен или машина?

Раздражает манера вождения на дорогах. За рулем много индийцев и пакистанцев, они правил не соблюдают вообще.

Раздражает, что многие мусорят. Если бы не убирали, то было бы очень грязно. Идешь в кино и после сеанса видишь еду на местах. Так что мы, белорусы, можем гордиться, что у нас так чисто. И не потому что убирают, а потому что не сорят. А еще — очень хромает сервис.

— Сервис? Что конкретно ты имеешь в виду?

— Знание английского не означает, что в коммуникации будет все гладко. У нас дома сломался кондиционер, и проблема не в том, что ты не знаешь, как объяснять, а в том, что тебе нужно объяснить так, чтобы тебя поняли. Кондиционер нам не могли сделать неделю. Хочешь подключить интернет дома — придется ждать чуть ли не месяц. Еще пример: в заведении просишь принести литр колы, а тебе приносят полтора. Из-за этого не хочется здесь оставаться, хочется в страну, более близкую к нам по менталитету. Но в это же время: а что делать в Беларуси?





— Несмотря на минусы, ты уже второй год живешь и работаешь в этой стране. Почему?

— Все просто: сюда я приехал, чтобы зарабатывать.

То, что делает мое пребывание здесь комфортным, — это безопасность. ОАЭ — одна из немногих стран, где, гуляя один в три часа ночи, ты будешь уверен, что с тобой ничего не случится. Однажды я оставил окно в машине открытым на ночь — и все было в порядке, хотя на заднем сиденье у меня лежала сумка с макбуком. Когда в молле я сижу за компьютером возле розеток и мне понадобится в туалет или просто купить воды, я ухожу, оставляя все вещи. Знаю, что они будут на местах. Могу оставить вещи на пляже и пойти купаться, не боясь, что кто-то их украдет.

Мне нравится климат, люди здесь дружелюбнее, чем у нас. Я недавно пришел к выводу, что наши не такие дружелюбные из-за того, что все воспринимают близко к сердцу. Для европейцев сказать «sorry» ничего не стоит, это не извинение, идущее изнутри, это просто вежливость. А у нас если говорят − так действительно от души. Здесь даже если тебе и не рады, то будут улыбаться. И общая картинка поэтому такая положительная.