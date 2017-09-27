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"Человеку с горящими глазами можно платить в разы меньше": почему работы мечты не существует. Мнение
Мне часто приходится слышать от знакомых юных барышень, что работа их «не удовлетворяет», «недостаточно творческая», «не даёт вносить позитивный вклад в сообщество». И количество голосов в этом незатывающемся хоре страдающих, но ничего не предпринимающих, только приумножается.
Итак, что ж не так с наивной верой в существование «работы мечты»?
Ведь это стало каким-то вирусом: люди искренне верят, что это возможно — получить всё и сразу! В случае работы это значит уверенность в том, что где-то существует одна-единственная работа, которая может выполнять сразу несколько архиважных функций (и этими скромными семью пунктами список вовсе не ограничивается!):
Верите? Мечтаете? Ищете? А вот и зря, всё это — bullshit, или, по-нашему, чушь. И вот почему.
Всего и сразу не бывает
Причём это касается не только сферы труда, но и всех других составляющих нашей жизни. Не бывает партнёра, который будет удовлетворять нас на все сто, а если вам кажется, что вот оно, вы его встретили, то, скорее всего, это ваше воображение разбушевалось и наделяет живого и противоречивого человека какими-то «идеальными» качествами, так что готовьтесь к сюрпризам.
Не бывает идеальных друзей. Не бывает идеальных решений. Не бывает идеальных жизней. А идеальных работ уж точно не бывает.
Мы постоянно делаем выбор, и предпочитая что-то одно, мы автоматически отказываемся от чего-то другого. Хочется делать позитивный вклад в общество? Отлично, благотворительные организации вас ждут, но о высоких зарплатах забудьте. Хочется реализовываться? Тогда не факт, что в самой перспективной для роста области вас будут окружать только приятные коллеги-друзья. Хочется просто зарабатывать очень много денег и радостно тратить? И это не проблема, но тогда стоит быть готовыми, что работать придётся много, и тогда страдать начнут другие составляющие жизни. Мечтаете работать только в кругу горящих идеей единомышленников? Сами додумайте, какие пункты из предыдущего списка отпадут.
Хорошо, я уже слышу, как откуда-то появляются счастливчики, которых единицы. И рассказывают мне, как я неправа, и вот у них-то получилось найти то самое идеальное. Отлично, рада за вас безмерно! Только просто имейте в виду, что вам повезло и не стоит свой единичный случай описывать как что-то типичное.
Вера в то, что всё в жизни может быть именно так, как мы захотим, — это откуда-то из младенческого периода, когда стоило заорать во всю глотку — и вот она, вожделенная мамина сися, рядом. Младенцу не нужно прикладывать усилий, чтобы подстроиться под этот мир — мир, напротив, подстраивается под него. Но в процессе взросления нам открывается, что в жизни есть очень много вещей, которые нам могут быть не очень приятны, но с которыми придется мириться. Здоровое взросление — это когда мы познаем свои истинные нужды и учимся сами определять для себя приоритеты и предел того, что мы готовы терпеть ради следования этим самым приоритетам.
Чего хотите именно вы?
Работа — это лишь часть нашей жизни, но часть важная, ведь большинство людей проводят на работе большую часть дня. Для того чтобы не стать одним из голосов в нестройном хоре постоянно жалующихся на свою работу белорусов, стоит для начала просто определиться, а что именно вы хотите от работы получить? Вот это «именно вы» здесь ключевое, потому что ваши истинные потребности могут идти вразрез с тем, что принято считать «объективной» картиной.
Например, мою подругу Анну по рекомендации родственницы сразу после окончания университета взяли на неплохую должность в международную корпорацию. Ей платили очень приличные для недавней выпускницы деньги, она работала в красивом офисе в центре Минска, график работы был с 9.00 до 17.00, переработок никогда не требовалось, кроме того, руководство было вполне себе адекватным. Но Аня ненавидела эту работу всей душой. Она приходила туда утром и фантазировала, как этот проклятый офис взрывается и горит. Получая зарплату, она чувствовала себя так, словно каждый месяц продавала свою бессмертную душу. Она с трудом сдерживала порывы сжечь эти чёртовы деньги, настолько они были ей ненавистны. Девушке были абсолютно чужды ценности, которые транслировала компания. Она чувствовала себя инородным объектом в этой корпорации, очень редко пребывала в хорошем настроении и неделю существовала в ожидании выходных.
Почему она не увольнялась? Это сложный вопрос. Наверное, потому что была окружена мнениями тогда ещё авторитетных для неё «взрослых», которые без устали повторяли, как ей повезло и какой дурой она будет, если откажется от этой чудесной работы. Вместо того чтобы прислушаться к себе и понять, что какие бы «объективные» аргументы ни выдвигали родственники, они всё равно могут быть неправы, она поверила, что что-то не в порядке с ней и она должна изменить себя. В итоге после полугода «в аду», как она сама выражалась, и попыток себя переделать, она разругалась с родителями, бросила всё и уехала на несколько месяцев в страны Кавказа волонтером.
Понимаете, в свои 22 года она не могла оценить ни зарплату, ни график, ни условия труда. Ей нужно было совсем иное: чувство, что она своей деятельностью меняет мир, познает жизнь и не стоит на месте. Офисная работа с девяти до пяти — это был ее самый страшный кошмар, квинтэссенция деградации и бесполезно проживаемой жизни. И она — по доброй воле! — прожила в кошмаре полгода.
Работать за идею — опасно
Кроме веры в «универсальные ценности» есть ещё одно очень опасное заблуждение, что стоит найти работу, которую будешь любить, к которой прикипишь всей душой, как жизнь сразу обретет яркие краски. Существует ряд так называемых благородных профессий, и предполагается, что люди должны быть так счастливы, что вообще этим занимаются, что материальная сторона вопроса резко становится второстепенной.
Здравоохранение, культура, искусство, образование… Наверняка, этими сферами список не ограничивается. В чем тут опасность? Я не единожды наблюдала ситуации, когда работницы и работники оправдывали свои низкие зарплаты и нечеловеческие условия труда с постоянными переработками тем, что они «трудятся во благо», «делают великое дело» и чуть ли не «следуют высшей цели». Сколько юных наивных прелестниц обожглись на этом и расплатились нервными срывами и проблемами со здоровьем — не перечесть. Такого рода труд очень привлекает таких жаждущих высшего смысла девушек, как упомянутая Аня, и, наверное, в какой-то период жизни даже полезно посвятить всю себя чему-то «великому», но всё-таки меру надо знать.
Здесь же примечательно, что «благородным» ореолом вокруг труда в этих сферах отлично пользуются те, кто принимает решение о размерах зарплат, ведь человеку с горящими глазами можно реально платить в разы меньше, чем на самом деле стоит его работа. Ну потому что важно мир сделать лучше, а всё прочее — не достойная истинных героев и героинь ерунда.
«Что я хочу делать, кем я хочу стать?»
И напоследок немного общих наблюдений и предостережений.
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