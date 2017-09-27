Мне часто приходится слышать от знакомых юных барышень, что работа их «не удовлетворяет», «недостаточно творческая», «не даёт вносить позитивный вклад в сообщество». И количество голосов в этом незатывающемся хоре страдающих, но ничего не предпринимающих, только приумножается.



Фото: communitytable.parade.com

Итак, что ж не так с наивной верой в существование «работы мечты»?

Ведь это стало каким-то вирусом: люди искренне верят, что это возможно — получить всё и сразу! В случае работы это значит уверенность в том, что где-то существует одна-единственная работа, которая может выполнять сразу несколько архиважных функций (и этими скромными семью пунктами список вовсе не ограничивается!):

Обеспечивать приемлемый уровень финансового достатка, чтобы и прожить можно было, не особо в себе в чём-то отказывая, и ежемесячно минимум пару-тройку зеленых соточек откладывать на чёрный день. Давать возможность развиваться, прокачивать новые навыки, расти в своей сфере, не киснуть, не деградировать. Приносить чувство счастья, чтобы каждый понедельник радостно вспархивать с кровати и лететь скорее туда, где будет хорошо и комфортно! Приносить чувство морального удовлетворения, ведь для многих из нас важно осознавать, что мы делаем добро не только на уровне семьи или друзей, но и в каких-то более глобальных масштабах. Работа должна вносить позитивные изменения в общество, будь это сфера культуры, здравоохранения или даже потребительских товаров. Создавать приятное, расслабленное и комфортное окружение. Именно коллеги должны быть лучшими друзьями, работа бок о бок с этими людьми должна приумножать исключительно взаимные симпатии и восторги. Не занимать слишком много времени, не забирать все силы, а оставлять энергию для себя, семьи, хобби и отдыха. Да и вообще, идеальная работа должна восприниматься как хобби, что-то беззаветно любимое, что-то, с чем вам не стыдно идентифицировать себя. Вспомните, сколько раз вы видели в интернетах цитату, приписываемую Конфуцию «Выбери профессию, которую ты любишь, — и тебе не придется работать ни дня в жизни»?

Верите? Мечтаете? Ищете? А вот и зря, всё это — bullshit, или, по-нашему, чушь. И вот почему.

Всего и сразу не бывает

Причём это касается не только сферы труда, но и всех других составляющих нашей жизни. Не бывает партнёра, который будет удовлетворять нас на все сто, а если вам кажется, что вот оно, вы его встретили, то, скорее всего, это ваше воображение разбушевалось и наделяет живого и противоречивого человека какими-то «идеальными» качествами, так что готовьтесь к сюрпризам.

Не бывает идеальных друзей. Не бывает идеальных решений. Не бывает идеальных жизней. А идеальных работ уж точно не бывает.

Мы постоянно делаем выбор, и предпочитая что-то одно, мы автоматически отказываемся от чего-то другого. Хочется делать позитивный вклад в общество? Отлично, благотворительные организации вас ждут, но о высоких зарплатах забудьте. Хочется реализовываться? Тогда не факт, что в самой перспективной для роста области вас будут окружать только приятные коллеги-друзья. Хочется просто зарабатывать очень много денег и радостно тратить? И это не проблема, но тогда стоит быть готовыми, что работать придётся много, и тогда страдать начнут другие составляющие жизни. Мечтаете работать только в кругу горящих идеей единомышленников? Сами додумайте, какие пункты из предыдущего списка отпадут.

Хорошо, я уже слышу, как откуда-то появляются счастливчики, которых единицы. И рассказывают мне, как я неправа, и вот у них-то получилось найти то самое идеальное. Отлично, рада за вас безмерно! Только просто имейте в виду, что вам повезло и не стоит свой единичный случай описывать как что-то типичное.

Вера в то, что всё в жизни может быть именно так, как мы захотим, — это откуда-то из младенческого периода, когда стоило заорать во всю глотку — и вот она, вожделенная мамина сися, рядом. Младенцу не нужно прикладывать усилий, чтобы подстроиться под этот мир — мир, напротив, подстраивается под него. Но в процессе взросления нам открывается, что в жизни есть очень много вещей, которые нам могут быть не очень приятны, но с которыми придется мириться. Здоровое взросление — это когда мы познаем свои истинные нужды и учимся сами определять для себя приоритеты и предел того, что мы готовы терпеть ради следования этим самым приоритетам.

Чего хотите именно вы?

Работа — это лишь часть нашей жизни, но часть важная, ведь большинство людей проводят на работе большую часть дня. Для того чтобы не стать одним из голосов в нестройном хоре постоянно жалующихся на свою работу белорусов, стоит для начала просто определиться, а что именно вы хотите от работы получить? Вот это «именно вы» здесь ключевое, потому что ваши истинные потребности могут идти вразрез с тем, что принято считать «объективной» картиной.

Например, мою подругу Анну по рекомендации родственницы сразу после окончания университета взяли на неплохую должность в международную корпорацию. Ей платили очень приличные для недавней выпускницы деньги, она работала в красивом офисе в центре Минска, график работы был с 9.00 до 17.00, переработок никогда не требовалось, кроме того, руководство было вполне себе адекватным. Но Аня ненавидела эту работу всей душой. Она приходила туда утром и фантазировала, как этот проклятый офис взрывается и горит. Получая зарплату, она чувствовала себя так, словно каждый месяц продавала свою бессмертную душу. Она с трудом сдерживала порывы сжечь эти чёртовы деньги, настолько они были ей ненавистны. Девушке были абсолютно чужды ценности, которые транслировала компания. Она чувствовала себя инородным объектом в этой корпорации, очень редко пребывала в хорошем настроении и неделю существовала в ожидании выходных.

Почему она не увольнялась? Это сложный вопрос. Наверное, потому что была окружена мнениями тогда ещё авторитетных для неё «взрослых», которые без устали повторяли, как ей повезло и какой дурой она будет, если откажется от этой чудесной работы. Вместо того чтобы прислушаться к себе и понять, что какие бы «объективные» аргументы ни выдвигали родственники, они всё равно могут быть неправы, она поверила, что что-то не в порядке с ней и она должна изменить себя. В итоге после полугода «в аду», как она сама выражалась, и попыток себя переделать, она разругалась с родителями, бросила всё и уехала на несколько месяцев в страны Кавказа волонтером.

Понимаете, в свои 22 года она не могла оценить ни зарплату, ни график, ни условия труда. Ей нужно было совсем иное: чувство, что она своей деятельностью меняет мир, познает жизнь и не стоит на месте. Офисная работа с девяти до пяти — это был ее самый страшный кошмар, квинтэссенция деградации и бесполезно проживаемой жизни. И она — по доброй воле! — прожила в кошмаре полгода.



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Работать за идею — опасно

Кроме веры в «универсальные ценности» есть ещё одно очень опасное заблуждение, что стоит найти работу, которую будешь любить, к которой прикипишь всей душой, как жизнь сразу обретет яркие краски. Существует ряд так называемых благородных профессий, и предполагается, что люди должны быть так счастливы, что вообще этим занимаются, что материальная сторона вопроса резко становится второстепенной.

Здравоохранение, культура, искусство, образование… Наверняка, этими сферами список не ограничивается. В чем тут опасность? Я не единожды наблюдала ситуации, когда работницы и работники оправдывали свои низкие зарплаты и нечеловеческие условия труда с постоянными переработками тем, что они «трудятся во благо», «делают великое дело» и чуть ли не «следуют высшей цели». Сколько юных наивных прелестниц обожглись на этом и расплатились нервными срывами и проблемами со здоровьем — не перечесть. Такого рода труд очень привлекает таких жаждущих высшего смысла девушек, как упомянутая Аня, и, наверное, в какой-то период жизни даже полезно посвятить всю себя чему-то «великому», но всё-таки меру надо знать.

Здесь же примечательно, что «благородным» ореолом вокруг труда в этих сферах отлично пользуются те, кто принимает решение о размерах зарплат, ведь человеку с горящими глазами можно реально платить в разы меньше, чем на самом деле стоит его работа. Ну потому что важно мир сделать лучше, а всё прочее — не достойная истинных героев и героинь ерунда.

«Что я хочу делать, кем я хочу стать?»

И напоследок немного общих наблюдений и предостережений.

Токсичные коллеги или руководители могут испортить любую, даже самую прекрасную работу. Если каждый день вам приходится взаимодействовать с по жизни негативным и прямо-таки пропитанным ядом человеком, то рано или поздно и вас он заразит. Причиной этой токсичности часто является глубоко запрятанная неуверенность в себе, когда человек сам не очень-то верит, что находится на своём месте и заслуживает своей должности. Тогда он везде видит плохое к себе отношение, всегда поджидает, что его предадут и бросят, и в принципе настроен негативно по отношению к большинству коллег или партнёров. Постоянное ощущение, что за вашу работу недоплачивают, может привести к подходу «как вы платите — так я и работаю», то есть плохо. Это, возможно, и привлекательный для кого-то вариант, но он опасен тем, что со временем вы привыкнете все делать через пень колоду, а значит, сотрудником станете реально фиговым. И изменить что-то в своей жизни станет очень трудно. Лучше изначально искать работу, где оплата вашего труда будет казаться вам справедливой. Ключевыми вопросами при поиске работы должны быть не «сколько я хочу зарабатывать?» или «какое расстояние офиса от дома меня устраивает?», но — «что я хочу делать?» и «кем я хочу стать?». При таком подходе работа будет органичной частью вашего жизненного пути, и она будет вести именно к тому образу вас, который вы себе нарисуете. Ведь то, какими мы станем в будущем и что мы будем иметь, — это следствие наших сегодняшних решений, действий и мечтаний.