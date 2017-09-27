TUT.BY и Bonfesto продолжают проект « Итальянский гастротур ». Кухня Аппенинского полуострова кажется вам невероятно сложной и изысканной? Мы доказываем: чтобы попробовать вкусную лазанью или пасту, необязательно лететь в Тоскану или Ломбардию, — достаточно продуктов из супермаркета и обычной кухни. Героиня сегодняшнего выпуска — Сабина Морозова, инструктор по йоге.

Девушка занимается йогой с 12 лет. Сейчас параллельно с самостоятельными тренировками работает инструктором и уже открыла собственную небольшую студию — как и мечтала. Называется она Yogamoon.





— К занятиям йогой подтолкнула мама, — рассказывает Сабина. — Она тоже преподаватель, уже 20 лет работает в Гомеле. Сразу мне было не очень интересно — к тому моменту профессионально занималась танцами, была вся в них. Все изменилось буквально лет пять назад, когда я нашла в йоге не только что-то физическое, но и духовное. Только теперь смогла понять, что это не просто набор упражнений, а то, что делает тебя спокойным, уравновешенным и сильным духом.

Около полугода назад Сабина начала внедрять новое для Минска направление в йоге — contemporary yoga (дословно переводится как «современная йога». — Прим. TUT.BY).

— Это смесь современного танца с плавным потоком асан (поз в йоге), — рассказывает девушка. — Вообще, белорусы сейчас еще сильнее, чем раньше, интересуются йогой, постоянно появляются новые студии.

Стиль жизни накладывает особый отпечаток на меню девушки — оно преимущественно состоит из овощей и фруктов, а также легких молочных продуктов. Примерно такого же питания придерживаются и итальянцы, которые употребляют немного мяса, но много сыра и зелени. Сабина и вовсе вегетарианка.

— Много ездила по миру и пробовала всякие экзотические вещи. В Индии, куда ездят любители йоги, пока не была, только на Шри-Ланке. Но там в еду добавляют очень много специй, мне все казалось слишком острым — на любителя. Я же обожаю кокосовое молоко и морепродукты. С моей любовью к последним хочу отправиться в путешествие по странам Средиземноморья, ведь там определенно точно можно попробовать свежую рыбу и моллюсков. Особенно хочу побывать в Италии, которая пока остается самой большой мечтой. Надеюсь, она скоро сбудется!

Сегодня Сабина предлагает отчасти исполнить свое желание и все же отправиться в путешествие по Италии. Но — гастрономическое. Мы приготовим несколько местных блюд, которые девушка часто готовит для себя и семьи: салат с дыней и моцареллой, роллы из цуккини с рикоттой, а также груши с сыром и орехами на десерт.

Готовим необычный салат с моцареллой и дыней

Начнем с салата. Наша героиня отмечает, что, как и любое подобное блюдо, он предполагает определенную степень импровизации, поэтому подключать кулинарную фантазию не возбраняется.

Рецепт салата с дыней и моцареллой

Моцарелла мини — 200 г;

Дыня — 300−350 г;

Огурцы — 2 шт;

Свежие листья базилика или рукколы — 3−4 шт;

Оливковое масло — 4 ст. л;

Кедровые орехи (можно обычные орехи или семена тыквы) — 1 горсть;

Бальзамический уксус или бальзамическая заправка. Чистим дыню, разрезаем ее вдоль и выбираем сердцевину с косточками. После этого рубим мякоть на мелкие кусочки. Обжариваем на части оливкового масла орехи. Огурцы нарезаем ломтиками. Теперь берем часть базилика (немного оставляем для украшения сервировки) и измельчаем его. Можно просто порезать, но лучше всего рвать листики руками. Смешиваем все приготовленные ранее ингредиенты, добавляем моцареллу шариками. Сбрызгиваем оставшимся оливковым маслом, вливаем немного бальзамического уксуса или заправки. Все готово!

Причем делать это приходится часто, если хочется разнообразить меню для семьи. Тем более муж девушки, Денис Осипов, с импровизацией связан не только в плане еды. Денис входит в состав сборной Беларуси по фристайлу.





— Он недавно восстановился от травмы и сейчас вовсю готовится к Олимпиаде, — рассказывает инструктор. — У меня тоже постоянные физические нагрузки, и в еде себя стараюсь не ограничивать. К примеру, очень люблю сладкое и от него не отказываюсь. Мясо не ем, но с йогой или любовью к животным это не связано. Просто несколько лет назад от него отказалась и поняла, что чувствую себя «легче». Но я не переношу свои предпочтения на семью: мужу и ребенку дома постоянно готовлю и шницели, и отбивные, и мясные супы — без белка никак.

Отсутствие мяса в рационе девушки не мешает получать от еды удовольствие.

— Очень люблю сыры, причем самые разные, — говорит Сабина. — Постоянно покупаю рикотту, пармезан, маскарпоне. Ребенка стараюсь кормить полезной пищей. Ему уже три года, так что кушать можно почти все. «Подсадила» его на салаты, еще он любит кружочки моцареллы, — смеется Сабина.





Если наше блюдо кажется вам слишком легким, в него можно добавить прошутто. Сабина тоже так делает, когда готовит для мужа. Нежное мясо дополнит вкус и сделает салат сытнее, но при этом — не заглушит вкус свежих фруктов и овощей.

Универсальный ингредиент — рикотта

Роллы из цуккини с рикоттой — это минимум ингредиентов и максимум удовольствия. А готовится блюдо всего полчаса.

Рецепт роллы из цуккини с рикоттой

Молодые цуккини — 1 или 2 шт;

Сыр рикотта — 250 г;

Оливковое масло — 70−100 мл;

Кедровые орехи — 1 горсть;

Приправы — свежемолотый черный перец, соль. Разделываем цуккини. Сначала снимаем с четырех сторон слой кожуры, после чего вырезаем ленточки из получившегося «бруска». Удобнее всего делать это овощечисткой. Выкладываем ленты на блюдо в один слой, сбрызгиваем частью оливкового масла, приправляем солью и перцем. Готовим начинку. Обжариваем орешки. Рикотту выкладываем в миску, добавляем оставшееся оливковое масло и взбиваем до однородной массы. Всыпаем сюда обжаренные орехи, соль и перец. Перемешиваем. Выкладываем на кончик кабачковой ленты чайную ложку начинки и заворачиваем. Первый ролл готов! Повторяем процедуру нужное количество раз, красиво выкладываем рулеты на тарелку — и можно подавать к столу.





— Чаще всего с рикоттой делаю запеканку — это что-то! Да и на обычный бутерброд лучше намазать легкий сыр, а сверху положить авокадо, — рассказывает девушка.

Сабина любит сочетать овощи и сыры — вместе из них можно составить одновременно и легкий, и питательный рацион. То, что нужно для того, чтобы заниматься йогой ежедневно.

— Мне кажется, что мой сын уже тоже немного йог — сам делает асаны, хотя непонятно, откуда их знает. Возможно, дело в том, что я сама до седьмого месяца беременности продолжала заниматься, — живот был совсем маленький. Исключила только движения, которые могли навредить малышу. Сама, правда, не берусь заниматься с беременными — это очень индивидуальная вещь.





Десерт: нежная груша и твердые орехи

Напоследок Сабина решила приготовить вкусный и простой десерт без сахара — груши с сыром рикотта и орехами.





— Сыры подходят не только к легким салатам, но еще моим любимым сладостям и выпечке. Люблю делать тирамису, чизкейки, прошлым летом постоянно готовила их ребенку. Половину, правда, съедала сама (улыбается. — Прим. TUT.BY). В любом случае, это полезнее, чем другие кондитерские продукты. В этом рецепте теста и вовсе нет — его заменяют фрукты.

Рецепт груш с сыром и орехами

Груши — 2 большие или 4 маленькие;

Сыр рикотта — 200 г;

Мед — 2 ст. л;

Орехи — 1 горсть;

Корица — по вкусу; Разогреваем духовку до 180 градусов. Каждую грушу разрезаем вдоль на две равные части. Вооружаемся ложкой и вынимаем сердцевину с косточками, чтобы получилась достаточно большая выемка. Сыр размягчаем и укладываем в выемки в грушах. На противень стелим пергамент, кладем на него наши «заготовки». Поливаем каждую медом, посыпаем орехами и корицей. Загружаем противень в духовку на 15−20 минут. После выключения можно оставить блюдо немного потомиться. Готово!

— В семье готовлю я, но, если честно, сейчас вообще ни на что не хватает времени, — признается Сабина. — Везет, что муж часто в поездках, а сынок полдня в саду.

При этом девушка старается не срываться на вредные быстрые перекусы. Собеседница отмечает, что ее расстраивает тенденция к появлению большого количества точек с фаст-фудом.





— Я за домашнее питание, — говорит Сабина. — Думаю, что никто не приготовит для тебя лучше, чем ты сам. Если смешать что-то из холодильника, всегда получится неплохо. Берешь авокадо, грушу, риккоту, заправляешь маслом — и вот уже оригинальное блюдо. Продукты для здорового питания найти у нас не проблема. Я, например, покупаю все в обычных супермаркетах или на Комаровке.





В следующем выпуске проекта мы приготовим три итальянских блюда с Вадимом Хейфецем — маркетологом, музыкантом и совладельцем одного из пабов Минска. Он расскажет, как сделать закуску из баклажанов и моцареллы, приготовит легендарную лазанью и раскроет секреты изысканного тирамису.

Партнер проекта:

