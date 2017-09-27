1 октября во Дворце Республики группа «Ария» совместно с Президентским оркестром РБ и дирижером Ульфом Ваденбрандтом (Швеция) впервые представит в Минске программу « Классическая Ария ».





Это будет двухчасовой концерт, в рамках которого прозвучат все главные хиты за более чем 30-летнюю историю коллектива. Рассказываем историю пяти песен «Арии» и показываем видео из этой программы.

«Тореро»

Именно с этой песни в далеком 1985 году началось продолжающееся до сих пор сотрудничество «Арии» с автором текстов Маргаритой Пушкиной. С ней же коллектив впервые попал в эфир советского телевидения в программу «Веселые ребята». Забавно, что когда «Ария» в 1986 году проходила прослушивание на худсовете (без этого музыканты в СССР не могли легально выступать на сцене), во избежание придирок со стороны цензоров автором текста был указан испанский поэт Федерико Гарсиа Лорка. Песня вошла в магнитоальбом «Мания величия» (1985).

«Колизей»

Композиция стала первым синглом «Арии» после ухода в 2002 году Валерия Кипелова. Музыка была написана Виталием Холстининым и ждала своего сюжета около полугода: среди черновых вариантов были камикадзе, чернокнижник и другие герои, от которых автор отказывался. Ситуацию изменило случайное приглашение на просмотр фильма «Гладиатор» с Расселом Кроу в главной роли — текст был написан Александром Елиным за два дня. «Колизей» стал одним из главных хитов альбома «Крещение огнем» (2003) и является официальным гимном Федерации регби России.

«Улица роз»

Смены состава в 30-летней истории «Арии» случались не раз и до этого. Например, в 1987 году коллектив покинули гитарист Алик Грановский и бас-гитарист Андрей Большаков, которые были на тот момент (альбом «С кем ты?», 1986) самыми активными авторами группы. Обновленная «Ария» ответила классическим альбомом «Герой асфальта» с песней «Улица роз». Виталий Холстинин говорит, что она вдохновлена биографией французского поэта Шарля Бодлера (тот жил с проституткой, которая была намного старше его), но автор текста Маргарита Пушкина рассказала, что все началось с песни Iron Maiden «22 Acacia Avenue» («Проспект Акаций 22»).

Точка невозврата

Композиция стала главным хитом самого нового альбома «Арии» «Через все времена» (2015). Она примечательна тем, что это первый (и сразу удачный) композиторский опыт нынешнего вокалиста группы Михаила Житнякова. Песня вдохновлена романтикой космоса и является неофициальным гимном космонавтов, работающих на Международной космической станции. Диск с альбомом «Через все времена» был доставлен на станцию в сентябре 2016 года.

Штиль

В основе песни лежит рассказ Джека Лондона «Френсис Спейт» — о голодающих матросах дрейфующего после океанского шторма корабля, которые в поисках еды решаются убить юнгу. Изначально песня записана с Валерием Кипеловым для альбома «Химера» (2001), затем перезаписана с Удо Диркшнайдером, а в 2003 году немецкую версию во время пребывания Москве записали музыканты группы Rammstein.

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