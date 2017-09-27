Главный тренер московского ЦСКА белорус Виктор Гончаренко после разгрома в домашнем матче Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» проанализировал причины неудачи, сообщает официальный сайт ПФК ЦСКА.



Виктор Гончаренко. Фото: pfc-cska.com

— Если у нас и был какой-то план, он рухнул с первым пропущенным мячом. Уровень игры очень сильно упал, мы не успевали. Моментами «Манчестер Юнайтед» имел очень большое преимущество. Да, мы можем говорить, что класс этой команды очень высокий. И если бы не Акинфеев, который выручил в нескольких моментах…

Мы пробовали найти баланс путем замен, но то, как" МЮ" возвращался при потере мяча в защиту — это практически пособие, как надо делать. Хотя когда ты владеешь мячом 70 процентов, и при этом так быстро возвращаешься назад — это не так уж и сложно.

— Два гола пришли с фланга Марио Фернандеса. Связано ли это с его недавним повреждением?

— Говорить об отдельно взятом игроке сложно, когда терпишь такое поражение. Говорить, что плохо играл Фернандес или кто-то другой, было бы неправильно.

— Перед матчем вы говорили, что у «МЮ» есть слабые места, и задача — их нащупать. Что не получилось?

— Они играли по другой схеме, многие моменты выглядели иначе. И те вещи, о которых мы говорили, смотрелись в этой схеме по-другому. Могу сказать так: для меня самое тяжелое — это ошибки в тех моментах, о которых мы говорили на установке, как в эпизоде с первым голом. Это пережить тяжелее всего.

Думаю, мы достаточно подробно оговорили, как действует «Манчестер Юнайтед» при перехвате мяча в центре поля, что они делают на фланге, как Лукаку завершает атаки. Мы смогли адаптироваться к особенностям «Манчестера», чтобы эффективнее атаковать. Но с заменами у соперника атаковать стало сложнее. И всегда тяжело атаковать, когда понимаешь, что за спиной у тебя три быстрых нападающих, один из которых силен физически, — сказал Виктор Гончаренко.

После 2 туров группового турнира ЦСКА в своем квартете «А» с 3 очками делит 2−3-е места с швейцарским «Базелем». Лидирует английский «Манчестер Юнайтед» (6 баллов), замыкает турнирную таблицу португальская «Бенфика» (0).

Следующий матч в Лиге чемпионов московский ЦСКА также проведет на своем поле, когда 18 октября примет швейцарский «Базель». Затем команда Виктора Гончаренко 31 октября сыграет в гостях у «Базеля», 22 ноября примет в Москве португальскую «Бенфику», а 5 декабря завершит групповой этап выездным матчем против «Манчестер Юнайтед».