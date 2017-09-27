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Дореволюционный дом в центре Витебска продан на торгах за 150 тысяч долларов
На аукционе в Витебске 27 сентября продали дореволюционное здание в исторической части города — на улице Крылова, 4. Недвижимость обошлась покупателю почти в 300 тысяч рублей,
Трехэтажный дом площадью более 800 кв. м — памятник архитектуры «Забудова вуліцы Крылова». Ранее здесь находилось подразделение РОВД. На торги здание выставляли с 2016 года шесть раз, при этом начальную цену продажи снизили на 80%.
Интерес к лоту проявил один участник, поэтому аукцион признали несостоявшимся. Покупатель приобрел дом по начальной цене, увеличенной на 5%. Эти деньги пойдут в бюджет Витебска.
По условиям торгов владелец имеет право использовать здание под жилье, а также разместить в нем объект административного, общественного, торгового или бытового назначения (за исключением оказания ритуальных услуг и игорного бизнеса).
С начала года фонд «Витебскоблимущество» продал 49 объектов на сумму 784 тысячи рублей. До конца года на распродажу выставлено свыше 180 объектов республиканской и коммунальной собственности.
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Недвижимость обошлась покупателю почти в 300 тысяч рублей.
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