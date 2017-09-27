Дореволюционный дом в центре Витебска продан на торгах за 150 тысяч долларов

На аукционе в Витебске 27 сентября продали дореволюционное здание в исторической части города — на улице Крылова, 4. Недвижимость обошлась покупателю почти в 300 тысяч рублей, сообщает сайт фонда «Витебскоблимущество».



Вид на улицу Крылова со стороны Успенского собора. Дом № 4 — трехэтажный, второй по счету на четной стороне улицы. Фото: Юрий Шепелев

Трехэтажный дом площадью более 800 кв. м — памятник архитектуры «Забудова вуліцы Крылова». Ранее здесь находилось подразделение РОВД. На торги здание выставляли с 2016 года шесть раз, при этом начальную цену продажи снизили на 80%.

Интерес к лоту проявил один участник, поэтому аукцион признали несостоявшимся. Покупатель приобрел дом по начальной цене, увеличенной на 5%. Эти деньги пойдут в бюджет Витебска.

По условиям торгов владелец имеет право использовать здание под жилье, а также разместить в нем объект административного, общественного, торгового или бытового назначения (за исключением оказания ритуальных услуг и игорного бизнеса).

С начала года фонд «Витебскоблимущество» продал 49 объектов на сумму 784 тысячи рублей. До конца года на распродажу выставлено свыше 180 объектов республиканской и коммунальной собственности.