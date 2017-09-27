Долгострой в центре Минска, за который дольщики готовы были платить повторно, могут снести

История с участком в границах улиц Интернациональная — Городской Вал — Революционная длится с 2000-го года, когда компания ООО «Сулона» взялась строить тут бизнес-центр «Верхний город». В проекте были задействованы деньги дольщиков. За все время здание так и не было построено. Дело стало резонансным, когда один из соучредителей «Сулоны» Сергей Демчук получил срок за то, что присвоил деньги дольщиков. Осенью 2016 года земля у «Сулоны» была изъята Мингорисполкомом для последующей продажи с аукциона. Прошел год. Аукцион так и не состоялся. Оказывается, не определились, что продавать: незавершенное строительство или участок, обремененный сносом.



Долгострой на Интернациональной, 3. Конструкции за аркой могут снести.

Напомним, в феврале 2017 года дольщики, которые вкладывали свои средства в строительство бизнес-центра (они перечислили в 2005—2008 годах 35,77 млрд неденоминированных рублей, или 16,8 млн долларов по курсу на момент оплаты. — TUT.BY), написали открытое письмо президенту , где просили не выставлять на торги изъятый у ООО «Сулона» участок. Люди были готовы повторно вложить средства, чтобы достроить бизнес-центр.

Но участок с долгостроем им не отдали.













- На этот участок изготовлен градостроительный паспорт. Сейчас готовится документация на проведение аукциона. До этого еще нужно провести оценку возможного технического сохранения, консервации или ликвидации тех конструкций, которые простояли длительное время без работ по их укрытию, — рассказал главный инженер КУП «Минская спадчина» Михаил Жих. - Площадка под застройку должна быть освобождена от обременения, проще говоря, должна быть чистой от этих конструкций. Если их обследование даст результаты, что их можно сохранить, то с потенциальным застройщиком возможна будет выработка схемы по частичному сохранению конструкций. Результаты обследования конструкций покажут, могут ли они выполнять в дальнейшем свои функции или нет (прочность, надежность и тд). Обследование конструкций еще не ведется, потому что не определен заказчик. Это будет проходить параллельно с аукционом, или, возможно, раньше.





Дата проведения аукциона по-прежнему не определена.



