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Максим Мирный входит в топ-5 самых побеждающих парных теннисистов в истории

28.09.2017 09:48 — Разное | Tut.by  
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40-летняя легенда тенниса Максим Мирный, выйдя в четвертьфинал соревнований в китайском Шэньчжэне, достиг отметки в 750 побед в парном разряде на турнирах ATP в открытой эре (с 1968 года).


Фото: atpworldtour.com

В истории мирового тенниса Максим Мирный стал лишь пятым спортсменом, достигшим рубежа в 750 парных побед в турнирах ATP. Максим Мирный примкнул к выдающейся компании канадца Даниэля Нестора (1053 победы), американцев Майка Брайана (1052) и Боба Брайана (1038), а также австралийца Тодда Вудбриджа (782). Причем среди действующих теннисистов белорус занимает 4-е место.

Player

Doubles Match Wins

Daniel Nestor

1,053

Mike Bryan

1,052

Bob Bryan

1,038

Todd Woodbridge

782

Max Mirnyi

750

— Я очень рад, что добрался до этого этапа моей карьеры. В начале пути я и представить не мог, что это произойдет. Тогда игра на уровне АТР была мечтой, которая до сих пор сбывается. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить мою семью, тренеров и всех моих партнеров, которые помогли мне добиться этого! — приводит tennis.by слова Максима Мирного, проводящего свой 22-й сезон в профессиональном теннисе.


Фото: atpworldtour.com

В 2004 году Максим Мирный выиграл три турнира ATP серии Masters с Махешем Бхупати и один турнир с именитым швейцарцем Роджером Федерером. Через три года Мирный в паре с Юнасом Бьоркманом, который теперь тренирует хорватского теннисиста Марина Чилича, завоевал семь титулов, включая три титула серии Masters, победу на итоговом турнире ATP и Roland Garros.

В прошлом году Максим Мирный и филиппинец Трет Хюи одержали победу на парном турнире в Акапулько и квалифицировались на итоговый турнир ATP в Лондоне, где Мирный выступал 10-й раз.

Видео: ПрессСлужба БелТеннис

За свою карьеру Максим Мирный завоевал 49 титулов в парном разряде, в том числе 16 титулов на турнирах серии Masters и 6 титулов Большого шлема, с 18 различными партнерами.

 
 
Ссылка на источник 59
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Максим Мирный достиг отметки в 750 побед в парном разряде на турнирах ATP в открытой эре.

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