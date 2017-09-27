Декрет № 3 претерпевает коренную реконструкцию, сейчас он готовится в абсолютно новой редакции, изменяется не только смысл декрета, но даже его название, рассказал заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании на тему либерализации бизнеса.

— Планируется, что декрет будет называться «По содействию занятости» и будет направлен на то, чтобы органы власти оказали максимально возможное содействие желающим работать, чтобы человек мог работать или был трудоустроен на какое-то рабочее место, — сообщил Валерий Ковальков.

Представитель Минтруда также рассказал, как будут стыковаться обновленный декрет № 3 и президентский указ № 337 «О регулировании деятельности физических лиц», которым расширили список видов деятельности, для занятия которыми физлицам не нужно регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей.

— Если говорить о том, кого мы будем относить к занятым в экономике и не занятым в экономике (уже такие понятия в новом декрете используются) опять же будет зависеть от того, является ли он ремесленником или нет. Если человек зарегистрирован в налоговой, уплатил сбор, то он является занятым в экономике, никто контролировать не будет фактически занят он в этой деятельности или нет. И регистрация в ФСЗН уже не обязательна. Он решил заниматься неким видом деятельности, быть самозанятым, он уплачивает ставку единого налога, значит, он занят в экономике, — рассказал Валерий Ковальков.

Этот вопрос также прокомментировала заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко.

— Давайте поясню по действующему Декрету № 3. В нем говорится, что те лица, которые самозаняты деятельностью, занимаются деятельностью, не требующей регистрации в качестве ИП, при условии уплаты единого налога (а мы с вами говорили, что в налоговом кодексе сейчас обозначены 18 видов деятельности), не признаются плательщиками сбора на финансирование государственных расходов. Это учтено в декрете № 3. Указ № 337 расширяет виды деятельности, он не устанавливает новопорядка, он расширяет виды деятельности, соответственно, на тех лиц, которые будут заниматься штукатурными, малярными работами, пошивом одежды, на них точно такие же условия будут распространяться. Уплатил налог, заявил, что ты занимаешься деятельностью, соответственно ни о какой уплате сбора уже речи быть не может.