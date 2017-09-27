Госавтоинспекция Минской области рекомендует автовладельцам по возможности воспользоваться общественным транспортом для посещения футбольного матча БАТЭ — «Арсенал».





Практика прошлых футбольных матчей показала, что после мероприятия возникает проблема с разъездом зрителей и болельщиков автомобильным транспортом. Поэтому для исключения таких ситуаций и обеспечения дорожной безопасности ГАИ рекомендует тем, кто все же решил ехать на личном транспорте, строго следовать сигналам регулировщиков и требованиям временных дорожных знаков, быть внимательными и дисциплинированными. И напоминает, что обратный путь минчане-автомобилисты могут запланировать также по альтернативному маршруту — трассе М1 (Брест — Минск — граница Российской Федерации), пропускная способность которой значительно выше, чем трассы Р53 (Слобода — Новосады).





Матч группового раунда Лиги Европы БАТЭ — «Арсенал» состоится сегодня, 28 сентября, на поле «Борисов-Арены» и начнется в 20.00.