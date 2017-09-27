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ГАИ просит болельщиков поехать на матч БАТЭ - "Арсенал" на общественном транспорте

28.09.2017 10:01 — Разное | Tut.by  
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Госавтоинспекция Минской области рекомендует автовладельцам по возможности воспользоваться общественным транспортом для посещения футбольного матча БАТЭ — «Арсенал».


Практика прошлых футбольных матчей показала, что после мероприятия возникает проблема с разъездом зрителей и болельщиков автомобильным транспортом. Поэтому для исключения таких ситуаций и обеспечения дорожной безопасности ГАИ рекомендует тем, кто все же решил ехать на личном транспорте, строго следовать сигналам регулировщиков и требованиям временных дорожных знаков, быть внимательными и дисциплинированными. И напоминает, что обратный путь минчане-автомобилисты могут запланировать также по альтернативному маршруту — трассе М1 (Брест — Минск — граница Российской Федерации), пропускная способность которой значительно выше, чем трассы Р53 (Слобода — Новосады).


Матч группового раунда Лиги Европы БАТЭ — «Арсенал» состоится сегодня, 28 сентября, на поле «Борисов-Арены» и начнется в 20.00.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Матч группового раунда Лиги Европы БАТЭ - "Арсенал" состоится сегодня, 28 сентября, на поле "Борисов-Арены" и начнется в 20.00.

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