Рэпер Оксимирон снимется в фильме по роману Пелевина

Российский рэпер Оксимирон не дает покоя поклонникам новостями. На сей раз артист объявил, что сыграет злодея в экранизации «Empire V» Пелевина. Режиссером картины выступит Виктор Гинзбург.

Для Гинзбурга это не первая экранизация Пелевина. Напомним, что режиссер уже ставил в кино «Generation П». Тогда картина разделила российских критиков на два лагеря: одни яростно защищали работу Гинзбурга, другие отмечали давление литературного первоисточника. В новом фильме режиссера Мирон Федоров сыграет злодея.

— Я долгое время искал настоящее зло, — отмечает Гинзбург. — Вот, наконец, нашел. По предварительной информации, премьера картины намечена на ноябрь 2018 года.

Напомним, стадионный концерт Оксимирона-музыканта в Минске пройдет 23 декабря во Дворце спорта.

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