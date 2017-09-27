|
Рэпер Оксимирон снимется в фильме по роману Пелевина
Российский
Для Гинзбурга это не первая экранизация Пелевина. Напомним, что режиссер уже ставил в кино «Generation П». Тогда картина разделила российских критиков на два лагеря: одни яростно защищали работу Гинзбурга, другие отмечали давление литературного первоисточника. В новом фильме режиссера Мирон Федоров сыграет злодея.
— Я долгое время искал настоящее зло, — отмечает Гинзбург. — Вот, наконец, нашел. По предварительной информации, премьера картины намечена на ноябрь 2018 года.
Напомним, стадионный концерт Оксимирона-музыканта в Минске пройдет 23 декабря во Дворце спорта.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Oxxxymiron сыграет злодея в экранизации "Empire V" Пелевина
|
Архив (Разное)
Комментарии