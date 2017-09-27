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LG представила смартфон, отпугивающий комаров

28.09.2017 10:23 — Разное | Tut.by  
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Компания LG представила смартфон под названием K7i, главной особенностью которого стала технология отпугивания комаров и других москитов. Об этом сообщает ресурс GSMArena.


Технология отпугивания насекомых называется Mosquito Away. Ее суть — в специальном динамике в задней крышке аппарата, который генерирует ультразвуковые волны. По заверению производителя, для людей они абсолютно безвредны. При необходимости панель Mosquito Away можно заменить на обычную крышку.

К другим характеристикам LG K7i относится 5-дюймовый IPS-экран разрешением в 854 на 480 точек, 4-ядерный процессор с частой в 1,1 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения последней картами microSD, а также 8-мегапиксельная основная и 5-мегапиксельная фронтальная камеры. Емкость аккумулятора — 2500 мАч. Операционная система — Android 6.0.

В Индии устройство будет стоить около 122 долларов. Поступит ли смартфон в продажу в других странах, пока не сообщается.

Смотрите, сколько у нас стоят другие популярные смартфоны:

 
 
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В Индии устройство будет стоить около 122 долларов.

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